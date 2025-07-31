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СМИ узнали о влиянии супруги Трампа на его позицию по Газе и Украине - 31.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ узнали о влиянии супруги Трампа на его позицию по Газе и Украине
СМИ узнали о влиянии супруги Трампа на его позицию по Газе и Украине - 31.07.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о влиянии супруги Трампа на его позицию по Газе и Украине
Президент США Дональд Трамп в основном руководствуется информацией телевидения и советами жены Меланьи при формировании своей позиции и принятии решений по... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T12:54+0300
2025-07-31T12:54+0300
политика
украина
газа
сша
дональд трамп
кир стармер
сергей лавров
independent
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в основном руководствуется информацией телевидения и советами жены Меланьи при формировании своей позиции и принятии решений по конфликтам в Газе и на Украине, пишет британское издание Independent со ссылкой на осведомленный источник. "Президента (Трампа - ред.) подтолкнули к действиям (изменению своей позиции по конфликтам - ред.) два главных фактора: те же мрачные картины разрушений и смерти на экране его телевизора... и советы, возможно, его ближайшего, хотя и неофициального, советника - первой леди Меланьи Трамп", - говорится в статье. При этом, как подчеркивает издание, Трамп не обращался за советом по вопросам конфликтов в Газе и на Украине к членам своего кабинета министров или администрации. В то же время анонимный чиновник администрации Трампа заявил, что президент принимает решения на основе того, что считает "наилучшей информацией, доступной ему в любой момент времени". Ранее британская газета Times написала, что Меланья Трамп могла сыграть определенную роль в том, чтобы убедить президента США одобрить поставку зенитных ракет для Patriot в Киев. При этом сам Трамп в среду заявил, что его супруга Меланья придерживается нейтральной позиции по конфликту на Украине. Трамп в ходе встречи с британским премьером Киром Стармером в понедельник обсудил ситуацию в секторе Газа - лидеры заявили, что война в полуэксклаве должна быть срочно прекращена, а угроза голода в нем устранена путем обеспечения необходимых объемов гумпомощи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, газа, сша, дональд трамп, кир стармер, сергей лавров, independent, нато
Политика, УКРАИНА, Газа, США, Дональд Трамп, Кир Стармер, Сергей Лавров, Independent, НАТО
12:54 31.07.2025
 
СМИ узнали о влиянии супруги Трампа на его позицию по Газе и Украине

Independent: Трамп пользуется информацией телевидения и советами жены Меланьи

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп и его супруга Меланья во время парада в честь инаугурации в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья во время парада в честь инаугурации в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в основном руководствуется информацией телевидения и советами жены Меланьи при формировании своей позиции и принятии решений по конфликтам в Газе и на Украине, пишет британское издание Independent со ссылкой на осведомленный источник.
"Президента (Трампа - ред.) подтолкнули к действиям (изменению своей позиции по конфликтам - ред.) два главных фактора: те же мрачные картины разрушений и смерти на экране его телевизора... и советы, возможно, его ближайшего, хотя и неофициального, советника - первой леди Меланьи Трамп", - говорится в статье.
При этом, как подчеркивает издание, Трамп не обращался за советом по вопросам конфликтов в Газе и на Украине к членам своего кабинета министров или администрации. В то же время анонимный чиновник администрации Трампа заявил, что президент принимает решения на основе того, что считает "наилучшей информацией, доступной ему в любой момент времени".
Ранее британская газета Times написала, что Меланья Трамп могла сыграть определенную роль в том, чтобы убедить президента США одобрить поставку зенитных ракет для Patriot в Киев. При этом сам Трамп в среду заявил, что его супруга Меланья придерживается нейтральной позиции по конфликту на Украине.
Трамп в ходе встречи с британским премьером Киром Стармером в понедельник обсудил ситуацию в секторе Газа - лидеры заявили, что война в полуэксклаве должна быть срочно прекращена, а угроза голода в нем устранена путем обеспечения необходимых объемов гумпомощи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Избранный президент США Дональд Трамп и его жена Мелания возле церкви Святого Иоанна. 20 января 2017 - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
Трамп раскрыл позицию супруги Меланьи по Украине
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ПолитикаУКРАИНАГазаСШАДональд ТрампКир СтармерСергей ЛавровIndependentНАТО
 
 
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