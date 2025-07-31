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Трамп назвал США "самой горячей" страной в мире - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп назвал США "самой горячей" страной в мире
Трамп назвал США "самой горячей" страной в мире - 31.07.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал США "самой горячей" страной в мире
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты за последний год прошли путь от "мёртвой страны" до "самой горячей в мире", благодаря политике... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T14:04+0300
2025-07-31T14:04+0300
политика
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дональд трамп
урсула фон дер ляйен
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ВАШИНГТОН, 31 июл — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты за последний год прошли путь от "мёртвой страны" до "самой горячей в мире", благодаря политике введения пошлин. "Год назад Америка была мертвой страной, а сейчас это "самая горячая" страна в мире. Поздравляю всех!" - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что введенные его администрацией пошлины вернули стране экономическое влияние и процветание. "Пошлины снова делают Америку великой и богатой. Десятилетиями их успешно применяли против США, и вкупе с по-настоящему глупыми, жалкими и коррумпированными политиками это оказывало разрушительное влияние на будущее и даже выживание нашей страны. Сейчас всё полностью изменилось, и Америка успешно дала отпор этому натиску пошлин", - добавил американский лидер.
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сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес
Политика, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
14:04 31.07.2025
 
Трамп назвал США "самой горячей" страной в мире

Трамп заявил, что США прошли путь от "мертвой страны" до "самой горячей"

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 31 июл — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты за последний год прошли путь от "мёртвой страны" до "самой горячей в мире", благодаря политике введения пошлин.
"Год назад Америка была мертвой страной, а сейчас это "самая горячая" страна в мире. Поздравляю всех!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он отметил, что введенные его администрацией пошлины вернули стране экономическое влияние и процветание.
"Пошлины снова делают Америку великой и богатой. Десятилетиями их успешно применяли против США, и вкупе с по-настоящему глупыми, жалкими и коррумпированными политиками это оказывало разрушительное влияние на будущее и даже выживание нашей страны. Сейчас всё полностью изменилось, и Америка успешно дала отпор этому натиску пошлин", - добавил американский лидер.
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ПолитикаСШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
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