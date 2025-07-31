https://1prime.ru/20250731/tramp-860162885.html

Трамп назвал США "самой горячей" страной в мире

Трамп назвал США "самой горячей" страной в мире - 31.07.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал США "самой горячей" страной в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты за последний год прошли путь от "мёртвой страны" до "самой горячей в мире", благодаря политике... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T14:04+0300

2025-07-31T14:04+0300

2025-07-31T14:04+0300

политика

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg

ВАШИНГТОН, 31 июл — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты за последний год прошли путь от "мёртвой страны" до "самой горячей в мире", благодаря политике введения пошлин. "Год назад Америка была мертвой страной, а сейчас это "самая горячая" страна в мире. Поздравляю всех!" - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что введенные его администрацией пошлины вернули стране экономическое влияние и процветание. "Пошлины снова делают Америку великой и богатой. Десятилетиями их успешно применяли против США, и вкупе с по-настоящему глупыми, жалкими и коррумпированными политиками это оказывало разрушительное влияние на будущее и даже выживание нашей страны. Сейчас всё полностью изменилось, и Америка успешно дала отпор этому натиску пошлин", - добавил американский лидер.

https://1prime.ru/20250731/tramp-860152175.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес