https://1prime.ru/20250731/tramp-860168472.html
Трамп назвал главу ФРС Пауэлла "полным неудачником"
Трамп назвал главу ФРС Пауэлла "полным неудачником" - 31.07.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал главу ФРС Пауэлла "полным неудачником"
Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, назвав его "слишком поздним", "слишком... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T15:09+0300
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ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, назвав его "слишком поздним", "слишком злым", "слишком глупым" и "слишком политизированным" для своей должности и обвинив в потере триллионов долларов для США. Днем ранее ФРС по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. "Джером "Слишком Поздно" Пауэлл сделал это снова. Он слишком поздний, а на самом деле - слишком злой, слишком глупый и слишком политизированный, чтобы занимать пост главы ФРС", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, действия Пауэлла стоят США "триллионы долларов", а также сопровождаются "одной из самых некомпетентных или коррумпированных реконструкций зданий в истории строительства". "Иначе говоря, "Слишком Поздно" - это полный неудачник, и наша страна платит за это цену", - добавил Трамп. Президент США неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
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сша, дональд трамп, фрс, джером пауэлл
Экономика, США, Дональд Трамп, ФРС, Джером Пауэлл
Трамп назвал главу ФРС Пауэлла "полным неудачником"
Трамп обрушился с критикой на главу ФРС Пауэлла, обвинив его в потере средств для США
ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, назвав его "слишком поздним", "слишком злым", "слишком глупым" и "слишком политизированным" для своей должности и обвинив в потере триллионов долларов для США.
Днем ранее ФРС по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых.
"Джером "Слишком Поздно" Пауэлл сделал это снова. Он слишком поздний, а на самом деле - слишком злой, слишком глупый и слишком политизированный, чтобы занимать пост главы ФРС", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, действия Пауэлла стоят США "триллионы долларов", а также сопровождаются "одной из самых некомпетентных или коррумпированных реконструкций зданий в истории строительства".
"Иначе говоря, "Слишком Поздно" - это полный неудачник, и наша страна платит за это цену", - добавил Трамп.
Президент США неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
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