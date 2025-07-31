https://1prime.ru/20250731/tramp-860168472.html

Трамп назвал главу ФРС Пауэлла "полным неудачником"

Трамп назвал главу ФРС Пауэлла "полным неудачником" - 31.07.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал главу ФРС Пауэлла "полным неудачником"

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, назвав его "слишком поздним", "слишком... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T15:09+0300

2025-07-31T15:09+0300

2025-07-31T15:09+0300

экономика

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дональд трамп

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джером пауэлл

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ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, назвав его "слишком поздним", "слишком злым", "слишком глупым" и "слишком политизированным" для своей должности и обвинив в потере триллионов долларов для США. Днем ранее ФРС по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. "Джером "Слишком Поздно" Пауэлл сделал это снова. Он слишком поздний, а на самом деле - слишком злой, слишком глупый и слишком политизированный, чтобы занимать пост главы ФРС", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, действия Пауэлла стоят США "триллионы долларов", а также сопровождаются "одной из самых некомпетентных или коррумпированных реконструкций зданий в истории строительства". "Иначе говоря, "Слишком Поздно" - это полный неудачник, и наша страна платит за это цену", - добавил Трамп. Президент США неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.

https://1prime.ru/20250731/tramp-860162885.html

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сша, дональд трамп, фрс, джером пауэлл