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ЦБ сохранил макропруденциальные лимиты по ипотечным кредитам

ЦБ сохранил макропруденциальные лимиты по ипотечным кредитам - 31.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ сохранил макропруденциальные лимиты по ипотечным кредитам

Банк России сохранил на четвертый квартал 2025 года макропруденциальные лимиты по ипотечным кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T15:08+0300

2025-07-31T15:08+0300

2025-07-31T15:21+0300

банк россии

ипотека

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Банк России сохранил на четвертый квартал 2025 года макропруденциальные лимиты по ипотечным кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах, говорится в пресс-релизе ЦБ."Банк России сохранил на четвертый квартал 2025 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по ипотечным кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах и снизил с 1 сентября 2025 года макропруденциальные надбавки по кредитам на приобретение строящегося жилья", - сообщает регулятор.Отмечается, что макропруденциальные надбавки в ипотеке способствовали снижению доли наиболее рискованных ипотечных кредитов. "За два года доля ипотечных выдач с ПДН более 80% снизилась с 42% в втором квартале 2023 года до 6% в втором квартале 2025 года, а доля предоставленных кредитов с первоначальным взносом менее 20% - с 52 до 5% соответственно",- уточняется в релизе."С 1 июля 2025 года предоставление наиболее рискованной ипотеки ограничивается МПЛ. Для поддержания стандартов ипотечного кредитования МПЛ по кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах на четвертый квартал 2025 года установлены на уровне значений третьего квартала 2025 года", - также отмечает регулятор.Высокий уровень макропруденциальных надбавок, поддерживаемый с весны 2024 года, позволил банкам сформировать макропруденциальный буфер капитала по ипотечным кредитам в размере 1,8% от портфеля за вычетом резервов на возможные потери на 1 июля 2025 года.

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