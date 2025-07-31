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ЦБ впервые ввел лимиты по нецелевым потребкредитам под залог недвижимости
ЦБ впервые ввел лимиты по нецелевым потребкредитам под залог недвижимости - 31.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ впервые ввел лимиты по нецелевым потребкредитам под залог недвижимости
Банк России впервые установил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевым потребительским... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T15:30+0300
2025-07-31T15:30+0300
2025-07-31T15:30+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Банк России впервые установил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости на четвертый квартал 2025 года, говорится материалах регулятора. "По кредитам на ИЖС и нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости Банк России впервые устанавливает МПЛ с 1 октября 2025 года", - сказано в сообщении. Для ограничения наиболее рискованных выдач Банк России устанавливает МПЛ на уровне ниже среднерыночных значений, сложившихся во втором квартале 2025 года. Отмечается, что в дальнейшем значения МПЛ в сегментах ИЖС и нецелевых потребительских кредитов под залог недвижимости будут постепенно ужесточены до уровня, который характерен для классической ипотеки на первичном рынке и необеспеченных потребительских кредитов (без ипотеки и кредитов, обеспеченных залогом автомототранспортного средства).
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финансы, банки, россия
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ
ЦБ впервые ввел лимиты по нецелевым потребкредитам под залог недвижимости
Банк России ввел лимиты по нецелевым потребкредитам под залог недвижимости
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Банк России впервые установил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости на четвертый квартал 2025 года, говорится материалах регулятора.
"По кредитам на ИЖС и нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости Банк России впервые устанавливает МПЛ с 1 октября 2025 года", - сказано в сообщении.
Для ограничения наиболее рискованных выдач Банк России устанавливает МПЛ на уровне ниже среднерыночных значений, сложившихся во втором квартале 2025 года.
Отмечается, что в дальнейшем значения МПЛ в сегментах ИЖС и нецелевых потребительских кредитов под залог недвижимости будут постепенно ужесточены до уровня, который характерен для классической ипотеки на первичном рынке и необеспеченных потребительских кредитов (без ипотеки и кредитов, обеспеченных залогом автомототранспортного средства).
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