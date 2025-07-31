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ЦБ сохранил МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам и займам - 31.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ сохранил МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам и займам
ЦБ сохранил МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам и займам - 31.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ сохранил МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам и займам
ЦБ РФ сохранил на четвертый квартал квартал 2025 года макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам и займам и снизил с 1 сентября | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T15:32+0300
2025-07-31T15:32+0300
банк россии
финансы
банки
россия
пск
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил на четвертый квартал квартал 2025 года макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам и займам и снизил с 1 сентября значения макропруденциальных надбавок, говорится материалах регулятора. "Банк России сохранил значения МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам (займам) на четвертый квартал 2025 года и снизил с 1 сентября 2025 года макропруденциальные надбавки по новым необеспеченным потребительским кредитам", - сказано в материалах. Отмечается, что введенные Банком России с 2023 года макропруденциальные лимиты позволили существенно снизить долю кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой: доля выдаваемых необеспеченных потребительских кредитов с ПДН более 50% снизилась с 60% в втором квартале 2023 года до 22% в втором квартале 2025 года. "При этом в последние годы банки активно выдавали кредиты с высокими значениями ПСК (полной стоимости кредита), в том числе гражданам без кредитной истории, и недооценивали риски. В результате доля кредитов с просрочкой более 90 дней за первое полугодие 2025 года выросла с 8,9 до 11,7%. Без мер по снижению долговой нагрузки заемщиков ее рост был бы больше, поскольку заемщики с высокой долговой нагрузкой чаще допускают просрочку", - подчеркнул регулятор. Также указывается, что макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам к 1 июля 2025 года достиг 7,6% от портфеля за вычетом резервов на возможные потери (прирост на 0,5 процентного пункта за второй квартал 2025 года). "В текущих условиях сокращения долга по необеспеченным потребительским кредитам нецелесообразно сохранять ускоренное накопление буфера. В связи с этим Банк России принял решение снизить с 1 сентября 2025 года макропруденциальные надбавки в отношении задолженности по кредитным картам в грейс-периоде, а также по всем диапазонам ПСК и ПДН (предельной долговой нагрузки), за исключением наиболее рискованного сегмента с ПСК выше 60% годовых", - отмечается в материалах.
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финансы, банки, россия, пск
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ, ПСК
15:32 31.07.2025
 
ЦБ сохранил МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам и займам

ЦБ сохранил на IV квартал МПЛ по необеспеченным потребкредитам

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил на четвертый квартал квартал 2025 года макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам и займам и снизил с 1 сентября значения макропруденциальных надбавок, говорится материалах регулятора.
"Банк России сохранил значения МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам (займам) на четвертый квартал 2025 года и снизил с 1 сентября 2025 года макропруденциальные надбавки по новым необеспеченным потребительским кредитам", - сказано в материалах.
Отмечается, что введенные Банком России с 2023 года макропруденциальные лимиты позволили существенно снизить долю кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой: доля выдаваемых необеспеченных потребительских кредитов с ПДН более 50% снизилась с 60% в втором квартале 2023 года до 22% в втором квартале 2025 года.
"При этом в последние годы банки активно выдавали кредиты с высокими значениями ПСК (полной стоимости кредита), в том числе гражданам без кредитной истории, и недооценивали риски. В результате доля кредитов с просрочкой более 90 дней за первое полугодие 2025 года выросла с 8,9 до 11,7%. Без мер по снижению долговой нагрузки заемщиков ее рост был бы больше, поскольку заемщики с высокой долговой нагрузкой чаще допускают просрочку", - подчеркнул регулятор.
Также указывается, что макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам к 1 июля 2025 года достиг 7,6% от портфеля за вычетом резервов на возможные потери (прирост на 0,5 процентного пункта за второй квартал 2025 года).
"В текущих условиях сокращения долга по необеспеченным потребительским кредитам нецелесообразно сохранять ускоренное накопление буфера. В связи с этим Банк России принял решение снизить с 1 сентября 2025 года макропруденциальные надбавки в отношении задолженности по кредитным картам в грейс-периоде, а также по всем диапазонам ПСК и ПДН (предельной долговой нагрузки), за исключением наиболее рискованного сегмента с ПСК выше 60% годовых", - отмечается в материалах.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
ЦБ впервые ввел лимиты по нецелевым потребкредитам под залог недвижимости
15:30
 
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