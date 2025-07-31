https://1prime.ru/20250731/tsb-860170654.html

ЦБ сохранил МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам и займам

ЦБ сохранил МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам и займам - 31.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ сохранил МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам и займам

ЦБ РФ сохранил на четвертый квартал квартал 2025 года макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам и займам и снизил с 1 сентября | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T15:32+0300

2025-07-31T15:32+0300

2025-07-31T15:32+0300

банк россии

финансы

банки

россия

пск

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4cf451e22800dd523867fa9ab6382aa2.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил на четвертый квартал квартал 2025 года макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам и займам и снизил с 1 сентября значения макропруденциальных надбавок, говорится материалах регулятора. "Банк России сохранил значения МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам (займам) на четвертый квартал 2025 года и снизил с 1 сентября 2025 года макропруденциальные надбавки по новым необеспеченным потребительским кредитам", - сказано в материалах. Отмечается, что введенные Банком России с 2023 года макропруденциальные лимиты позволили существенно снизить долю кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой: доля выдаваемых необеспеченных потребительских кредитов с ПДН более 50% снизилась с 60% в втором квартале 2023 года до 22% в втором квартале 2025 года. "При этом в последние годы банки активно выдавали кредиты с высокими значениями ПСК (полной стоимости кредита), в том числе гражданам без кредитной истории, и недооценивали риски. В результате доля кредитов с просрочкой более 90 дней за первое полугодие 2025 года выросла с 8,9 до 11,7%. Без мер по снижению долговой нагрузки заемщиков ее рост был бы больше, поскольку заемщики с высокой долговой нагрузкой чаще допускают просрочку", - подчеркнул регулятор. Также указывается, что макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам к 1 июля 2025 года достиг 7,6% от портфеля за вычетом резервов на возможные потери (прирост на 0,5 процентного пункта за второй квартал 2025 года). "В текущих условиях сокращения долга по необеспеченным потребительским кредитам нецелесообразно сохранять ускоренное накопление буфера. В связи с этим Банк России принял решение снизить с 1 сентября 2025 года макропруденциальные надбавки в отношении задолженности по кредитным картам в грейс-периоде, а также по всем диапазонам ПСК и ПДН (предельной долговой нагрузки), за исключением наиболее рискованного сегмента с ПСК выше 60% годовых", - отмечается в материалах.

https://1prime.ru/20250731/tsb-860170479.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, пск