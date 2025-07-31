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Туроператоры России не подтвердили жалобы на "аллергию на море" в Турции - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Туроператоры России не подтвердили жалобы на "аллергию на море" в Турции
Туроператоры России не подтвердили жалобы на "аллергию на море" в Турции - 31.07.2025, ПРАЙМ
Туроператоры России не подтвердили жалобы на "аллергию на море" в Турции
Туроператоры России не подтверждают массовых жалоб туристов на "аллергию на море" в Турции, Египте и на Мальдивах, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T12:27+0300
2025-07-31T12:27+0300
туризм
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египет
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Туроператоры России не подтверждают массовых жалоб туристов на "аллергию на море" в Турции, Египте и на Мальдивах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Ранее в четверг Telegram-канал SHOT написал, что российские туристы массово жалуются на "аллергию на море". По данным SHOT, такой диагноз туристам ставят местные врачи на курортах Турции, Египта и Мальдив. "В связи с появлением в СМИ сообщений о случаях так называемой "аллергии на море" у российских туристов в Турции, Египте и на Мальдивах РСТ обращает внимание на отсутствие официально зафиксированных обращений по данному вопросу со стороны туристических и страховых компаний. На данный момент туроператоры, туристические и страховые компании — не подтверждают массовых жалоб туристов на подобные случаи", - сообщили в союзе. РСТ рекомендует туристам, столкнувшимся с нестандартными ситуациями во время отдыха, незамедлительно обращаться к представителям туроператоров, в страховые компании для оперативного решения вопросов.
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туризм, бизнес, россия, турция, египет, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, Российский союз туриндустрии
12:27 31.07.2025
 
Туроператоры России не подтвердили жалобы на "аллергию на море" в Турции

РСТ: туроператоры не подтверждают массовых жалоб туристов на "аллергию на море"

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы на пляже в Хургаде, Египет
Туристы на пляже в Хургаде, Египет - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Туроператоры России не подтверждают массовых жалоб туристов на "аллергию на море" в Турции, Египте и на Мальдивах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Ранее в четверг Telegram-канал SHOT написал, что российские туристы массово жалуются на "аллергию на море". По данным SHOT, такой диагноз туристам ставят местные врачи на курортах Турции, Египта и Мальдив.
"В связи с появлением в СМИ сообщений о случаях так называемой "аллергии на море" у российских туристов в Турции, Египте и на Мальдивах РСТ обращает внимание на отсутствие официально зафиксированных обращений по данному вопросу со стороны туристических и страховых компаний. На данный момент туроператоры, туристические и страховые компании — не подтверждают массовых жалоб туристов на подобные случаи", - сообщили в союзе.
РСТ рекомендует туристам, столкнувшимся с нестандартными ситуациями во время отдыха, незамедлительно обращаться к представителям туроператоров, в страховые компании для оперативного решения вопросов.
*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Французские власти поделились планами по увеличению доходов от туризма
24 июля, 21:43
 
ТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯЕГИПЕТРоссийский союз туриндустрии
 
 
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