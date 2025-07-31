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Названы самые дорогие туры из России в Турцию - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Названы самые дорогие туры из России в Турцию
Названы самые дорогие туры из России в Турцию - 31.07.2025, ПРАЙМ
Названы самые дорогие туры из России в Турцию
Самым дорогим туром из России в сентябре-октябре станет поездка в турецкий Кемер: она обойдется семье из Москвы в 2,2 миллиона рублей на 14 ночей, а самой... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T05:27+0300
2025-07-31T05:27+0300
бизнес
туризм
россия
москва
египет
оаэ
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Самым дорогим туром из России в сентябре-октябре станет поездка в турецкий Кемер: она обойдется семье из Москвы в 2,2 миллиона рублей на 14 ночей, а самой бюджетной - поездка в Петербург на двоих за 28 тысяч рублей на три ночи, рассказали РИА Новости в сервисе Travelata. "В предстоящий бархатный сезон самым дорогим туром станет поездка из Москвы в Кемер. Трое взрослых с ребенком проведут в пятизвездочном отеле с питанием "все включено" 14 ночей. Путешествие стоит 2 180 395 рублей", - сообщили в сервисе, основываясь на собственных данных. Там отметили, что в прошлом году самой роскошной стала поездка из Москвы в Белек. Тогда двое взрослых с ребенком провели 14 ночей в пятизвездочном отеле с системой питания "ультра все включено". Цена путешествия составила 1,7 миллиона рублей. При этом самыми бюджетными два года подряд в сентябре и октябре становятся поездки из Москвы в Санкт-Петербург. "В бархатном сезоне этого года цена тура составила 28 064 рубля. За такую сумму двое взрослых проведут три ночи в отеле без звезд, но с завтраками", - рассказали в сервисе. Год назад наиболее бюджетная поездка стоила 23,7 тысячи рублей. Тогда двое взрослых провели три ночи в четырехзвездочном отеле без питания. "В этом году на треть вырос объем бронирований на бархатный сезон. Самые популярные направления – Турция, Египет и ОАЭ. Россия опустилась с третьей на пятую строчку. Также в рейтинг входит Таиланд", - отметили аналитики. По их данным, средний чек путешествий в ОАЭ, Таиланд и по России за год практически не изменился (229 тысяч рублей, 221 тысяча рублей и 110 тысяч рублей соответственно), а вот Турция и Египет подорожали. "Турция два года подряд остается на первом месте, однако в 2025 году ее доля снизилась с 64% до 57%. Средний чек вырос с 236 тысяч до 258 тысяч рублей. Вторую строчку занимает Египет. Поездки на Красное море стали популярнее. Объем бронирований данного направления увеличился с 11% до 14%. Средняя цена путешествия изменилась с 219 до 233 тысяч рублей за тур", - сообщили в Travelata. Третью строчку рейтинга занимает ОАЭ с долей 8%. Ранее на этом месте были российские курорты с 6%. На четвертом месте Таиланд – его доля увеличилась на 1 п.п. и сейчас составляет 6%.
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192
40
192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, москва, египет, оаэ
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, ЕГИПЕТ, ОАЭ
05:27 31.07.2025
 
Названы самые дорогие туры из России в Турцию

Тур из Москвы в Кемер обойдется семье из Москвы в 2,2 миллиона рублей на 14 ночей

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Самым дорогим туром из России в сентябре-октябре станет поездка в турецкий Кемер: она обойдется семье из Москвы в 2,2 миллиона рублей на 14 ночей, а самой бюджетной - поездка в Петербург на двоих за 28 тысяч рублей на три ночи, рассказали РИА Новости в сервисе Travelata.
"В предстоящий бархатный сезон самым дорогим туром станет поездка из Москвы в Кемер. Трое взрослых с ребенком проведут в пятизвездочном отеле с питанием "все включено" 14 ночей. Путешествие стоит 2 180 395 рублей", - сообщили в сервисе, основываясь на собственных данных.
Там отметили, что в прошлом году самой роскошной стала поездка из Москвы в Белек. Тогда двое взрослых с ребенком провели 14 ночей в пятизвездочном отеле с системой питания "ультра все включено". Цена путешествия составила 1,7 миллиона рублей.
При этом самыми бюджетными два года подряд в сентябре и октябре становятся поездки из Москвы в Санкт-Петербург. "В бархатном сезоне этого года цена тура составила 28 064 рубля. За такую сумму двое взрослых проведут три ночи в отеле без звезд, но с завтраками", - рассказали в сервисе. Год назад наиболее бюджетная поездка стоила 23,7 тысячи рублей. Тогда двое взрослых провели три ночи в четырехзвездочном отеле без питания.
"В этом году на треть вырос объем бронирований на бархатный сезон. Самые популярные направления – Турция, Египет и ОАЭ. Россия опустилась с третьей на пятую строчку. Также в рейтинг входит Таиланд", - отметили аналитики.
По их данным, средний чек путешествий в ОАЭ, Таиланд и по России за год практически не изменился (229 тысяч рублей, 221 тысяча рублей и 110 тысяч рублей соответственно), а вот Турция и Египет подорожали.
"Турция два года подряд остается на первом месте, однако в 2025 году ее доля снизилась с 64% до 57%. Средний чек вырос с 236 тысяч до 258 тысяч рублей. Вторую строчку занимает Египет. Поездки на Красное море стали популярнее. Объем бронирований данного направления увеличился с 11% до 14%. Средняя цена путешествия изменилась с 219 до 233 тысяч рублей за тур", - сообщили в Travelata.
Третью строчку рейтинга занимает ОАЭ с долей 8%. Ранее на этом месте были российские курорты с 6%. На четвертом месте Таиланд – его доля увеличилась на 1 п.п. и сейчас составляет 6%.
 
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