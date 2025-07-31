https://1prime.ru/20250731/ukraina-860153286.html

Стало известно, что ждет Украину после потери Часова Яра

Стало известно, что ждет Украину после потери Часова Яра - 31.07.2025, ПРАЙМ

Стало известно, что ждет Украину после потери Часова Яра

Освобождение российскими войсками города Часов Яр позволит ВС РФ ускорить продвижение. Об этом говорится в материале издания Reuters. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T11:03+0300

2025-07-31T11:03+0300

2025-07-31T11:03+0300

политика

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/08/859277769_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_37db6c66ed5238076eab12f69e1be2f7.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Освобождение российскими войсками города Часов Яр позволит ВС РФ ускорить продвижение. Об этом говорится в материале издания Reuters."Если информация подтвердится, то это станет значительным успехом для российских войск и позволит им продвинуться к ключевым городам-крепостям в Донецкой области, включая Константиновку, Славянск и Краматорск", — сказано в тексте статьи.Ранее Министерство обороны России сообщило, что военнослужащие ВС России взяли под контроль город Часов Яр в ДНР. В настоящее время операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах, отметили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250731/minoborony-860145298.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина