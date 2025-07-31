https://1prime.ru/20250731/ukraina-860153286.html
Стало известно, что ждет Украину после потери Часова Яра
Стало известно, что ждет Украину после потери Часова Яра - 31.07.2025, ПРАЙМ
Стало известно, что ждет Украину после потери Часова Яра
Освобождение российскими войсками города Часов Яр позволит ВС РФ ускорить продвижение. Об этом говорится в материале издания Reuters. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T11:03+0300
2025-07-31T11:03+0300
2025-07-31T11:03+0300
политика
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/08/859277769_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_37db6c66ed5238076eab12f69e1be2f7.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Освобождение российскими войсками города Часов Яр позволит ВС РФ ускорить продвижение. Об этом говорится в материале издания Reuters."Если информация подтвердится, то это станет значительным успехом для российских войск и позволит им продвинуться к ключевым городам-крепостям в Донецкой области, включая Константиновку, Славянск и Краматорск", — сказано в тексте статьи.Ранее Министерство обороны России сообщило, что военнослужащие ВС России взяли под контроль город Часов Яр в ДНР. В настоящее время операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах, отметили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250731/minoborony-860145298.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/08/859277769_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6b6ebce77278792f67d3dc2cc8707a2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
Стало известно, что ждет Украину после потери Часова Яра
Reuters: освобождение Часова Яра в ДНР позволит ВС России ускорить продвижение
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ.
Освобождение российскими войсками города Часов Яр позволит ВС РФ ускорить продвижение. Об этом говорится в материале издания Reuters.
"Если информация подтвердится, то это станет значительным успехом для российских войск и позволит им продвинуться к ключевым городам-крепостям в Донецкой области, включая Константиновку, Славянск и Краматорск", — сказано в тексте статьи.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что военнослужащие ВС России взяли под контроль город Часов Яр в ДНР. В настоящее время операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах, отметили в ведомстве.
ВС России освободили Часов Яр в ДНР