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Заседание Рады будут транслировать по телеканалу впервые за три года

Заседание Рады будут транслировать по телеканалу впервые за три года - 31.07.2025, ПРАЙМ

Заседание Рады будут транслировать по телеканалу впервые за три года

Заседание украинского парламента в четверг, на котором депутаты рассмотрят законопроект о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T11:57+0300

2025-07-31T11:57+0300

2025-07-31T11:57+0300

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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Заседание украинского парламента в четверг, на котором депутаты рассмотрят законопроект о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), впервые за последние три года будет транслироваться в эфире телеканала "Рады", сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Украинское общественное движение "Честно" ранее сообщало, что более 50 общественных организаций и СМИ на Украине выступили с инициативой вернуть онлайн-трансляции заседаний Рады, чтобы обеспечить общественный контроль по законопроекту о восстановлении независимости НАБУ и САП на ближайшем заседании парламента. "Сегодняшнее заседание будет транслировать не только мой Tik-Tok, а и телеканал Рада! Ну, это фундаментальные сдвиги!" - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Депутаты Верховной рады в сентябре 2022 года проголосовали за введение запрета на трансляции заседаний парламента в период действия военного положения на Украине. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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украина, рада, телеканал, общество