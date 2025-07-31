https://1prime.ru/20250731/ukraina-860161347.html
Рада поддержала закон о возвращении независимости НАБУ и САП
Рада поддержала закон о возвращении независимости НАБУ и САП - 31.07.2025, ПРАЙМ
Рада поддержала закон о возвращении независимости НАБУ и САП
Украинский парламент в четверг поддержал законопроект о возвращении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T13:32+0300
2025-07-31T13:32+0300
2025-07-31T13:32+0300
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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Украинский парламент в четверг поддержал законопроект о возвращении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал "Рада". Законопроект был принят в первом и втором чтении. По информации депутата Рады Алексея Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), проголосовали 331 депутат из 226 необходимых для принятия закона. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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украина, владимир зеленский, рада, проект, общество
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада, проект, Общество
Рада поддержала закон о возвращении независимости НАБУ и САП
Украинский парламент поддержал проект о возвращении независимости НАБУ и САП
МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Украинский парламент в четверг поддержал законопроект о возвращении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал "Рада".
Законопроект был принят в первом и втором чтении. По информации депутата Рады Алексея Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), проголосовали 331 депутат из 226 необходимых для принятия закона.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Заседание Рады будут транслировать по телеканалу впервые за три года