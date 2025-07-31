"Не изменит логику". СМИ не верят в эффективность ультиматума Трампа
RS: ультиматум Трампа не изменит военного преимущества России в зоне СВО
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Издание Reponsible Statecrft отмечает, что ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес Москвы вряд ли существенно повлияет на ситуацию в зоне специальной военной операции.
"Установление сроков для достижения этой цели (прекращение огня - Прим.ред), независимо от их продолжительности, никоим образом не изменит основную логику, согласно которой Россия никогда не откажется от своего главного рычага влияния, а именно военного преимущества и доминирования над Украиной, без существенных уступок со стороны Киева и Запада", — пишет издание.
"Установление сроков для достижения этой цели (прекращение огня - Прим.ред), независимо от их продолжительности, никоим образом не изменит основную логику, согласно которой Россия никогда не откажется от своего главного рычага влияния, а именно военного преимущества и доминирования над Украиной, без существенных уступок со стороны Киева и Запада", — пишет издание.
Авторы материала также указывают, что США обладают ограниченными возможностями для воздействия на двустороннюю военную динамику между Россией и Украиной. По их мнению, единственным выходом является последовательная и креативная дипломатия, учитывающая широкий спектр вызовов и возможностей в отношениях между Вашингтоном и Москвой, поскольку ставки намного превышают рамки украинского конфликта.
Во вторник Дональд Трамп объявил о сокращении ранее установленного 50-дневного срока для достижения перемирия до десяти дней. В случае неудачи переговоров американский лидер намерен применить импортные пошлины, санкции или иные меры, при этом он выразил сомнения в эффективности таких ограничений.