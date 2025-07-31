Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не изменит логику". СМИ не верят в эффективность ультиматума Трампа - 31.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250731/ultimatum-860149722.html
"Не изменит логику". СМИ не верят в эффективность ультиматума Трампа
"Не изменит логику". СМИ не верят в эффективность ультиматума Трампа - 31.07.2025, ПРАЙМ
"Не изменит логику". СМИ не верят в эффективность ультиматума Трампа
Установление сроков для достижения этой цели (прекращение огня - Прим.ред), независимо от их продолжительности, никоим образом не изменит основную логику,... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T09:49+0300
2025-07-31T09:49+0300
политика
сша
дональд трамп
ультиматум
россия
преимущество
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_0:0:1694:953_1920x0_80_0_0_16493922636c8ccc0c41319dfa328126.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Издание Reponsible Statecrft отмечает, что ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес Москвы вряд ли существенно повлияет на ситуацию в зоне специальной военной операции."Установление сроков для достижения этой цели (прекращение огня - Прим.ред), независимо от их продолжительности, никоим образом не изменит основную логику, согласно которой Россия никогда не откажется от своего главного рычага влияния, а именно военного преимущества и доминирования над Украиной, без существенных уступок со стороны Киева и Запада", — пишет издание.Авторы материала также указывают, что США обладают ограниченными возможностями для воздействия на двустороннюю военную динамику между Россией и Украиной. По их мнению, единственным выходом является последовательная и креативная дипломатия, учитывающая широкий спектр вызовов и возможностей в отношениях между Вашингтоном и Москвой, поскольку ставки намного превышают рамки украинского конфликта.Во вторник Дональд Трамп объявил о сокращении ранее установленного 50-дневного срока для достижения перемирия до десяти дней. В случае неудачи переговоров американский лидер намерен применить импортные пошлины, санкции или иные меры, при этом он выразил сомнения в эффективности таких ограничений.
https://1prime.ru/20250731/tramp-860146091.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_66:0:1629:1172_1920x0_80_0_0_1a4c61c12a91c9fe7e123a2e62507ade.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, ультиматум, россия, преимущество, украина
Политика, США, Дональд Трамп, Ультиматум, РОССИЯ, Преимущество, УКРАИНА
09:49 31.07.2025
 
"Не изменит логику". СМИ не верят в эффективность ультиматума Трампа

RS: ультиматум Трампа не изменит военного преимущества России в зоне СВО

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Издание Reponsible Statecrft отмечает, что ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес Москвы вряд ли существенно повлияет на ситуацию в зоне специальной военной операции.

"Установление сроков для достижения этой цели (прекращение огня - Прим.ред), независимо от их продолжительности, никоим образом не изменит основную логику, согласно которой Россия никогда не откажется от своего главного рычага влияния, а именно военного преимущества и доминирования над Украиной, без существенных уступок со стороны Киева и Запада", — пишет издание.
Авторы материала также указывают, что США обладают ограниченными возможностями для воздействия на двустороннюю военную динамику между Россией и Украиной. По их мнению, единственным выходом является последовательная и креативная дипломатия, учитывающая широкий спектр вызовов и возможностей в отношениях между Вашингтоном и Москвой, поскольку ставки намного превышают рамки украинского конфликта.
Во вторник Дональд Трамп объявил о сокращении ранее установленного 50-дневного срока для достижения перемирия до десяти дней. В случае неудачи переговоров американский лидер намерен применить импортные пошлины, санкции или иные меры, при этом он выразил сомнения в эффективности таких ограничений.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
"Нет дела". Трамп резко высказался о России
08:16
 
ПолитикаСШАДональд ТрампУльтиматумРОССИЯПреимуществоУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала