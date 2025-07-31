https://1prime.ru/20250731/ultimatum-860149722.html

"Не изменит логику". СМИ не верят в эффективность ультиматума Трампа

"Не изменит логику". СМИ не верят в эффективность ультиматума Трампа - 31.07.2025, ПРАЙМ

"Не изменит логику". СМИ не верят в эффективность ультиматума Трампа

Установление сроков для достижения этой цели (прекращение огня - Прим.ред), независимо от их продолжительности, никоим образом не изменит основную логику,... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T09:49+0300

2025-07-31T09:49+0300

2025-07-31T09:49+0300

политика

сша

дональд трамп

ультиматум

россия

преимущество

украина

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Издание Reponsible Statecrft отмечает, что ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес Москвы вряд ли существенно повлияет на ситуацию в зоне специальной военной операции."Установление сроков для достижения этой цели (прекращение огня - Прим.ред), независимо от их продолжительности, никоим образом не изменит основную логику, согласно которой Россия никогда не откажется от своего главного рычага влияния, а именно военного преимущества и доминирования над Украиной, без существенных уступок со стороны Киева и Запада", — пишет издание.Авторы материала также указывают, что США обладают ограниченными возможностями для воздействия на двустороннюю военную динамику между Россией и Украиной. По их мнению, единственным выходом является последовательная и креативная дипломатия, учитывающая широкий спектр вызовов и возможностей в отношениях между Вашингтоном и Москвой, поскольку ставки намного превышают рамки украинского конфликта.Во вторник Дональд Трамп объявил о сокращении ранее установленного 50-дневного срока для достижения перемирия до десяти дней. В случае неудачи переговоров американский лидер намерен применить импортные пошлины, санкции или иные меры, при этом он выразил сомнения в эффективности таких ограничений.

https://1prime.ru/20250731/tramp-860146091.html

сша

украина

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сша, дональд трамп, ультиматум, россия, преимущество, украина