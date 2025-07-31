"Огромные уступки". Альтернатива ультиматуму России ужасает ЕС, пишут СМИ
Politico: Трамп может предложить России крупную сделку, которая разрушит барьеры ЕС
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может предложить Москве масштабное соглашение, способное разрушить "экономический барьер", который Евросоюз пытается установить вокруг России, сообщает Politico.
"На восточной окраине ЕС растет опасение, что Трамп — несмотря на недавнее ужесточение тона в отношениях с Путиным — подорвет торговлю (торговое соглашение между США и ЕС - Прим.ред), предложив российскому президенту огромные уступки и "колоссальные экономические сделки" в обмен на прекращение войны..." - пишет издание.
"На восточной окраине ЕС растет опасение, что Трамп — несмотря на недавнее ужесточение тона в отношениях с Путиным — подорвет торговлю (торговое соглашение между США и ЕС - Прим.ред), предложив российскому президенту огромные уступки и "колоссальные экономические сделки" в обмен на прекращение войны..." - пишет издание.
Как отмечает Politico, по мнению бывших и нынешних дипломатов из Восточной Европы, а также американских экспертов и представителей промышленности, это может стать тем самым мощным инструментом, который пробьет экономическую блокаду Запада против России.
Во вторник Дональд Трамп объявил о сокращении ранее установленного 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае неудачи переговоров американский президент пригрозил введением импортных пошлин, санкций или принятием иных мер. При этом Трамп признал, что не уверен в эффективности подобного рода ограничений.