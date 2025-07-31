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"Огромные уступки". Альтернатива ультиматуму России ужасает ЕС, пишут СМИ - 31.07.2025, ПРАЙМ
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"Огромные уступки". Альтернатива ультиматуму России ужасает ЕС, пишут СМИ
"Огромные уступки". Альтернатива ультиматуму России ужасает ЕС, пишут СМИ - 31.07.2025, ПРАЙМ
"Огромные уступки". Альтернатива ультиматуму России ужасает ЕС, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп может предложить Москве масштабное соглашение, способное разрушить "экономический барьер", который Евросоюз пытается установить... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T12:44+0300
2025-07-31T12:44+0300
политика
ес
сша
дональд трамп
россия
ультиматум
сделка
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может предложить Москве масштабное соглашение, способное разрушить "экономический барьер", который Евросоюз пытается установить вокруг России, сообщает Politico."На восточной окраине ЕС растет опасение, что Трамп — несмотря на недавнее ужесточение тона в отношениях с Путиным — подорвет торговлю (торговое соглашение между США и ЕС - Прим.ред), предложив российскому президенту огромные уступки и "колоссальные экономические сделки" в обмен на прекращение войны..." - пишет издание.Как отмечает Politico, по мнению бывших и нынешних дипломатов из Восточной Европы, а также американских экспертов и представителей промышленности, это может стать тем самым мощным инструментом, который пробьет экономическую блокаду Запада против России.Во вторник Дональд Трамп объявил о сокращении ранее установленного 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае неудачи переговоров американский президент пригрозил введением импортных пошлин, санкций или принятием иных мер. При этом Трамп признал, что не уверен в эффективности подобного рода ограничений.
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ес, сша, дональд трамп, россия, ультиматум, сделка
Политика, ЕС, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, Ультиматум, сделка
12:44 31.07.2025
 
"Огромные уступки". Альтернатива ультиматуму России ужасает ЕС, пишут СМИ

Politico: Трамп может предложить России крупную сделку, которая разрушит барьеры ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может предложить Москве масштабное соглашение, способное разрушить "экономический барьер", который Евросоюз пытается установить вокруг России, сообщает Politico.

"На восточной окраине ЕС растет опасение, что Трамп — несмотря на недавнее ужесточение тона в отношениях с Путиным — подорвет торговлю (торговое соглашение между США и ЕС - Прим.ред), предложив российскому президенту огромные уступки и "колоссальные экономические сделки" в обмен на прекращение войны..." - пишет издание.
Как отмечает Politico, по мнению бывших и нынешних дипломатов из Восточной Европы, а также американских экспертов и представителей промышленности, это может стать тем самым мощным инструментом, который пробьет экономическую блокаду Запада против России.
Во вторник Дональд Трамп объявил о сокращении ранее установленного 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае неудачи переговоров американский президент пригрозил введением импортных пошлин, санкций или принятием иных мер. При этом Трамп признал, что не уверен в эффективности подобного рода ограничений.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
"Не изменит логику". СМИ не верят в эффективность ультиматума Трампа
09:49
 
ПолитикаЕССШАДональд ТрампРОССИЯУльтиматумсделка
 
 
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