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"Огромные уступки". Альтернатива ультиматуму России ужасает ЕС, пишут СМИ

"Огромные уступки". Альтернатива ультиматуму России ужасает ЕС, пишут СМИ - 31.07.2025, ПРАЙМ

"Огромные уступки". Альтернатива ультиматуму России ужасает ЕС, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп может предложить Москве масштабное соглашение, способное разрушить "экономический барьер", который Евросоюз пытается установить... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T12:44+0300

2025-07-31T12:44+0300

2025-07-31T12:44+0300

политика

ес

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дональд трамп

россия

ультиматум

сделка

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может предложить Москве масштабное соглашение, способное разрушить "экономический барьер", который Евросоюз пытается установить вокруг России, сообщает Politico."На восточной окраине ЕС растет опасение, что Трамп — несмотря на недавнее ужесточение тона в отношениях с Путиным — подорвет торговлю (торговое соглашение между США и ЕС - Прим.ред), предложив российскому президенту огромные уступки и "колоссальные экономические сделки" в обмен на прекращение войны..." - пишет издание.Как отмечает Politico, по мнению бывших и нынешних дипломатов из Восточной Европы, а также американских экспертов и представителей промышленности, это может стать тем самым мощным инструментом, который пробьет экономическую блокаду Запада против России.Во вторник Дональд Трамп объявил о сокращении ранее установленного 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае неудачи переговоров американский президент пригрозил введением импортных пошлин, санкций или принятием иных мер. При этом Трамп признал, что не уверен в эффективности подобного рода ограничений.

https://1prime.ru/20250731/ultimatum-860149722.html

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ес, сша, дональд трамп, россия, ультиматум, сделка