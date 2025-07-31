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Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в полюсе в четверг

Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в полюсе в четверг - 31.07.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в полюсе в четверг

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит торгуются в заметном плюсе в последний день месяца за счёт позитивной отчетности компаний "Великолепной... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T13:29+0300

2025-07-31T13:29+0300

2025-07-31T13:29+0300

экономика

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит торгуются в заметном плюсе в последний день месяца за счёт позитивной отчетности компаний "Великолепной семерки" высоких технологий в США по итогам деятельности за полугодие, в том числе фьючерс на "высокотехнологичный" Nasdaq-100 подскакивает более чем на 1%, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков. По состоянию на 13.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,32%, до 44 775 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,29%, до 23 784 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,94%, до 6 456,25 пункта. "Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация - ред.) и Microsoft рассказали о прибыли, о которой большинство компаний могут только мечтать", - цитирует агентство Рейтер мнение инвестиционного аналитика AJ Bell Дэна Коутсворта (Dan Coatsworth). Так, акции первой из этих компаний растут в цене на премаркете почти на 12% после выхода отчётности за полугодие. Чистая прибыль компании увеличилась на 35,4% в годовом выражении и составила 34,981 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе. А бумаги Microsoft на предторгах дорожают более чем на 8% после того, как корпорация сообщила о росте чистой по итогам 2024-2025 финансового года, завершившегося 30 июня, на 15,5% - до 101,832 миллиарда долларов. "Это действительно хорошие результаты в США, которые обеспечивают попутный ветер для рынков", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Ecofi Карен Жорж (Karen Georges).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская

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уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, рынок, сша