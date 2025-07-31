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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 1 августа
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 1 августа - 31.07.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 1 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 27,55 копейки - до 11,0928 рубля, курс доллара - на 1,52 рубля, до 80,3163 рубля,... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T17:43+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 27,55 копейки - до 11,0928 рубля, курс доллара - на 1,52 рубля, до 80,3163 рубля, курс евро - на 3,08 рубля, до 91,8751 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, юань, евро, доллар, рынок
Экономика, Банк России, юань, евро, доллар, Рынок
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 1 августа
Официальный курс юаня на пятницу - 11,09 руб, доллара - 80,32 руб, евро - 91,88 руб
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 27,55 копейки - до 11,0928 рубля, курс доллара - на 1,52 рубля, до 80,3163 рубля, курс евро - на 3,08 рубля, до 91,8751 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ сообщил о поэтапном прекращении обслуживания продленных в РФ карт МПС