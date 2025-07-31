Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Владивостоке несколько десятков домов остались без света - 31.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250731/vladivostok-860140562.html
Во Владивостоке несколько десятков домов остались без света
Во Владивостоке несколько десятков домов остались без света - 31.07.2025, ПРАЙМ
Во Владивостоке несколько десятков домов остались без света
Энергетики устанавливают причины массового отключения электроэнергии в нескольких десятках домов во Владивостоке, сообщает в своем Telegram-канале... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T03:11+0300
2025-07-31T03:11+0300
энергетика
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860140562.jpg?1753920704
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - ПРАЙМ. Энергетики устанавливают причины массового отключения электроэнергии в нескольких десятках домов во Владивостоке, сообщает в своем Telegram-канале Владивостокское предприятие электрических сетей. "Центр Владивостока практически полностью обесточен. Массовое отключение затронуло несколько десятков домов… Бригада энергетиков оперативно выехала на место для установления причин произошедшего", - говорится в сообщении. Аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт зафиксировано в 8.40 по местному времени (1.40 мск). Сообщается, что, по предварительный данным, на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании погасла подстанция "Телецентр". Энергетиками будет проведен осмотр энергооборудования для дальнейших действий по включению потребителей.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владивосток
Энергетика, Владивосток
03:11 31.07.2025
 
Во Владивостоке несколько десятков домов остались без света

Энергетики устанавливают причины массового отключения электроэнергии во Владивостоке

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - ПРАЙМ. Энергетики устанавливают причины массового отключения электроэнергии в нескольких десятках домов во Владивостоке, сообщает в своем Telegram-канале Владивостокское предприятие электрических сетей.
"Центр Владивостока практически полностью обесточен. Массовое отключение затронуло несколько десятков домов… Бригада энергетиков оперативно выехала на место для установления причин произошедшего", - говорится в сообщении.
Аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт зафиксировано в 8.40 по местному времени (1.40 мск).
Сообщается, что, по предварительный данным, на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании погасла подстанция "Телецентр".
Энергетиками будет проведен осмотр энергооборудования для дальнейших действий по включению потребителей.
 
ЭнергетикаВладивосток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала