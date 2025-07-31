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Во Владивостоке несколько десятков домов остались без света

Во Владивостоке несколько десятков домов остались без света - 31.07.2025, ПРАЙМ

Во Владивостоке несколько десятков домов остались без света

Энергетики устанавливают причины массового отключения электроэнергии в нескольких десятках домов во Владивостоке, сообщает в своем Telegram-канале... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T03:11+0300

2025-07-31T03:11+0300

2025-07-31T03:11+0300

энергетика

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - ПРАЙМ. Энергетики устанавливают причины массового отключения электроэнергии в нескольких десятках домов во Владивостоке, сообщает в своем Telegram-канале Владивостокское предприятие электрических сетей. "Центр Владивостока практически полностью обесточен. Массовое отключение затронуло несколько десятков домов… Бригада энергетиков оперативно выехала на место для установления причин произошедшего", - говорится в сообщении. Аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт зафиксировано в 8.40 по местному времени (1.40 мск). Сообщается, что, по предварительный данным, на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании погасла подстанция "Телецентр". Энергетиками будет проведен осмотр энергооборудования для дальнейших действий по включению потребителей.

владивосток

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владивосток