https://1prime.ru/20250731/vladivostok-860140562.html
Во Владивостоке несколько десятков домов остались без света
Во Владивостоке несколько десятков домов остались без света - 31.07.2025, ПРАЙМ
Во Владивостоке несколько десятков домов остались без света
Энергетики устанавливают причины массового отключения электроэнергии в нескольких десятках домов во Владивостоке, сообщает в своем Telegram-канале... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T03:11+0300
2025-07-31T03:11+0300
2025-07-31T03:11+0300
энергетика
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - ПРАЙМ. Энергетики устанавливают причины массового отключения электроэнергии в нескольких десятках домов во Владивостоке, сообщает в своем Telegram-канале Владивостокское предприятие электрических сетей.
"Центр Владивостока практически полностью обесточен. Массовое отключение затронуло несколько десятков домов… Бригада энергетиков оперативно выехала на место для установления причин произошедшего", - говорится в сообщении.
Аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт зафиксировано в 8.40 по местному времени (1.40 мск).
Сообщается, что, по предварительный данным, на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании погасла подстанция "Телецентр".
Энергетиками будет проведен осмотр энергооборудования для дальнейших действий по включению потребителей.
владивосток
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владивосток
Во Владивостоке несколько десятков домов остались без света
Энергетики устанавливают причины массового отключения электроэнергии во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - ПРАЙМ. Энергетики устанавливают причины массового отключения электроэнергии в нескольких десятках домов во Владивостоке, сообщает в своем Telegram-канале Владивостокское предприятие электрических сетей.
"Центр Владивостока практически полностью обесточен. Массовое отключение затронуло несколько десятков домов… Бригада энергетиков оперативно выехала на место для установления причин произошедшего", - говорится в сообщении.
Аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт зафиксировано в 8.40 по местному времени (1.40 мск).
Сообщается, что, по предварительный данным, на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании погасла подстанция "Телецентр".
Энергетиками будет проведен осмотр энергооборудования для дальнейших действий по включению потребителей.