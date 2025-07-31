https://1prime.ru/20250731/vlasti-860140745.html

Власти Панамы подали в Верховный суд жалобы на контракт с PPC

Власти Панамы подали в Верховный суд жалобы на контракт с PPC - 31.07.2025, ПРАЙМ

Власти Панамы подали в Верховный суд жалобы на контракт с PPC

Власти Панамы подали в Верховный суд страны жалобы о признании неконституционным и недействительным контракта с частной компанией Panama Ports Corporation... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T03:17+0300

2025-07-31T03:17+0300

2025-07-31T03:17+0300

бизнес

энергетика

экономика

панама

рф

верховный суд

счетная палата

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860140745.jpg?1753921070

МЕХИКО, 31 июл - ПРАЙМ. Власти Панамы подали в Верховный суд страны жалобы о признании неконституционным и недействительным контракта с частной компанией Panama Ports Corporation (PPC), которая управляет крупнейшими морскими терминалами страны, сообщил генеральный контролёр страны Аниэль Флорес. "Сегодня, в целях защиты интересов страны, мы подали две жалобы в Верховный суд: одну — о признании договора неконституционным, и вторую — об аннулировании его продления, проведённого без положенного согласования с контролёрским ведомством", - заявил чиновник в ходе пресс-конференции, которую транслировало в соцсетях Главное контрольное управление - аналог Счетной палаты РФ. По словам Флореса, результаты проведённой ранее аудиторской проверки показали многочисленные нарушения и убытки для государства: "речь идёт не просто о невыгодном контракте — это хищническое, оскорбительное соглашение, наносящее ущерб интересам нации". Контракт с Panama Ports был подписан в 1997 году и предусматривает эксплуатацию портов Бальбоа и Кристобаль сроком на 25 лет с возможностью продления. В 2021 году соглашение было продлено до 2047 года без участия контрольных органов, что и стало предметом второй жалобы. Генеральный контролёр выразил обеспокоенность международными переговорами по возможной продаже активов PPC без участия панамского государства. Речь идёт, в частности, о намерении китайской государственной компании COSCO получить долю в международном консорциуме, покупающем 43 порта у нынешнего владельца PPC - гонконгской CK Hutchison. "Порты Бальбоа и Кристобаль принадлежат Панаме. Мы не можем позволить, чтобы в других странах шли переговоры о судьбе национальных активов за нашей спиной", - заявил Флорес. Согласно аудиторскому отчёту, опубликованному в апреле, потери государства от действия текущего контракта превышают 1,3 миллиарда долларов. Правительство Панамы рассчитывает, что Верховный суд примет жалобы к рассмотрению в кратчайшие сроки.

панама

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, панама, рф, верховный суд, счетная палата