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Власти Панамы подали в Верховный суд жалобы на контракт с PPC - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Власти Панамы подали в Верховный суд жалобы на контракт с PPC
Власти Панамы подали в Верховный суд жалобы на контракт с PPC - 31.07.2025, ПРАЙМ
Власти Панамы подали в Верховный суд жалобы на контракт с PPC
Власти Панамы подали в Верховный суд страны жалобы о признании неконституционным и недействительным контракта с частной компанией Panama Ports Corporation... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T03:17+0300
2025-07-31T03:17+0300
бизнес
энергетика
экономика
панама
рф
верховный суд
счетная палата
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МЕХИКО, 31 июл - ПРАЙМ. Власти Панамы подали в Верховный суд страны жалобы о признании неконституционным и недействительным контракта с частной компанией Panama Ports Corporation (PPC), которая управляет крупнейшими морскими терминалами страны, сообщил генеральный контролёр страны Аниэль Флорес. "Сегодня, в целях защиты интересов страны, мы подали две жалобы в Верховный суд: одну — о признании договора неконституционным, и вторую — об аннулировании его продления, проведённого без положенного согласования с контролёрским ведомством", - заявил чиновник в ходе пресс-конференции, которую транслировало в соцсетях Главное контрольное управление - аналог Счетной палаты РФ. По словам Флореса, результаты проведённой ранее аудиторской проверки показали многочисленные нарушения и убытки для государства: "речь идёт не просто о невыгодном контракте — это хищническое, оскорбительное соглашение, наносящее ущерб интересам нации". Контракт с Panama Ports был подписан в 1997 году и предусматривает эксплуатацию портов Бальбоа и Кристобаль сроком на 25 лет с возможностью продления. В 2021 году соглашение было продлено до 2047 года без участия контрольных органов, что и стало предметом второй жалобы. Генеральный контролёр выразил обеспокоенность международными переговорами по возможной продаже активов PPC без участия панамского государства. Речь идёт, в частности, о намерении китайской государственной компании COSCO получить долю в международном консорциуме, покупающем 43 порта у нынешнего владельца PPC - гонконгской CK Hutchison. "Порты Бальбоа и Кристобаль принадлежат Панаме. Мы не можем позволить, чтобы в других странах шли переговоры о судьбе национальных активов за нашей спиной", - заявил Флорес. Согласно аудиторскому отчёту, опубликованному в апреле, потери государства от действия текущего контракта превышают 1,3 миллиарда долларов. Правительство Панамы рассчитывает, что Верховный суд примет жалобы к рассмотрению в кратчайшие сроки.
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бизнес, панама, рф, верховный суд, счетная палата
Бизнес, Энергетика, Экономика, ПАНАМА, РФ, Верховный суд, Счетная палата
03:17 31.07.2025
 
Власти Панамы подали в Верховный суд жалобы на контракт с PPC

Власти Панамы подали в Верховный суд жалобы о признании контракта с PPC неконституционным

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МЕХИКО, 31 июл - ПРАЙМ. Власти Панамы подали в Верховный суд страны жалобы о признании неконституционным и недействительным контракта с частной компанией Panama Ports Corporation (PPC), которая управляет крупнейшими морскими терминалами страны, сообщил генеральный контролёр страны Аниэль Флорес.
"Сегодня, в целях защиты интересов страны, мы подали две жалобы в Верховный суд: одну — о признании договора неконституционным, и вторую — об аннулировании его продления, проведённого без положенного согласования с контролёрским ведомством", - заявил чиновник в ходе пресс-конференции, которую транслировало в соцсетях Главное контрольное управление - аналог Счетной палаты РФ.
По словам Флореса, результаты проведённой ранее аудиторской проверки показали многочисленные нарушения и убытки для государства: "речь идёт не просто о невыгодном контракте — это хищническое, оскорбительное соглашение, наносящее ущерб интересам нации".
Контракт с Panama Ports был подписан в 1997 году и предусматривает эксплуатацию портов Бальбоа и Кристобаль сроком на 25 лет с возможностью продления. В 2021 году соглашение было продлено до 2047 года без участия контрольных органов, что и стало предметом второй жалобы.
Генеральный контролёр выразил обеспокоенность международными переговорами по возможной продаже активов PPC без участия панамского государства. Речь идёт, в частности, о намерении китайской государственной компании COSCO получить долю в международном консорциуме, покупающем 43 порта у нынешнего владельца PPC - гонконгской CK Hutchison.
"Порты Бальбоа и Кристобаль принадлежат Панаме. Мы не можем позволить, чтобы в других странах шли переговоры о судьбе национальных активов за нашей спиной", - заявил Флорес.
Согласно аудиторскому отчёту, опубликованному в апреле, потери государства от действия текущего контракта превышают 1,3 миллиарда долларов. Правительство Панамы рассчитывает, что Верховный суд примет жалобы к рассмотрению в кратчайшие сроки.
 
ЭнергетикаЭкономикаБизнесПАНАМАРФВерховный судСчетная палата
 
 
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