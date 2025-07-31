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Минздрав сообщил об изменении формы медицинского заключения для водителей

Минздрав сообщил об изменении формы медицинского заключения для водителей - 31.07.2025, ПРАЙМ

Минздрав сообщил об изменении формы медицинского заключения для водителей

Форма медицинского заключения для водителей в России изменится с 1 марта 2027 года, сообщило министерство здравоохранения РФ. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T11:13+0300

2025-07-31T11:13+0300

2025-07-31T11:13+0300

минздрав

водители

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Форма медицинского заключения для водителей в России изменится с 1 марта 2027 года, сообщило министерство здравоохранения РФ. "Изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, принятые Федеральным законом от 7 июля 2025 г. N 200-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и статью 10 Федерального закона "О персональных данных", вступят в силу с 1 марта 2027 года", - говорится в Telegram-канале Минздрава. Уточняется, что к этому времени заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения. "Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 августа внесено не будет", - подчеркнули в ведомстве.

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минздрав, водители