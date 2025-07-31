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Группа ВТБ Сократила кредитование физлиц в первом полугодии

Группа ВТБ Сократила кредитование физлиц в первом полугодии - 31.07.2025, ПРАЙМ

Группа ВТБ Сократила кредитование физлиц в первом полугодии

Группа ВТБ в первом полугодии сократила кредитование физических лиц на 3,8%, до 7,5 триллиона рублей, кредитование юридических лиц нарастила на 2,9%, до 16,4... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T10:03+0300

2025-07-31T10:03+0300

2025-07-31T10:03+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Группа ВТБ в первом полугодии сократила кредитование физических лиц на 3,8%, до 7,5 триллиона рублей, кредитование юридических лиц нарастила на 2,9%, до 16,4 триллиона рублей, говорится в отчете. "Кредиты физическим лицам сократились с начала 2025 года на 3,8% до 7,5 триллиона рублей, снижение за второй квартал составило 1,6% по сравнению с 2,3% в первом квартале 2025 года. Объем кредитов юридическим лицам увеличился по итогам первого полугодия 2025 года на 2,9% до 16,4 триллиона рублей. По итогам второго квартала 2025 года рост кредитов юридическим лицам составил 0,9%", - говорится в сообщении. Отмечается, что по состоянию на 30 июня 2025 года объем совокупного кредитного портфеля группы ВТБ (до вычета резервов) составил 23,9 триллиона рублей, увеличившись за первые шесть месяцев 2025 года на 0,7%. Во втором квартале рост совокупного кредитного портфеля группы замедлился и составил 0,1% по сравнению с 0,6% в первом квартале 2025 года. По итогам первого полугодия 2025 года совокупные средства клиентов группы сократились на 3,1% до 26,1 триллиона рублей, при этом за второй квартал 2025 года снижение составило 0,5%, также сообщается там.

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