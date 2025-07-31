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Набсовет ВТБ определил объем допэмиссии в рамках SPO
Набсовет ВТБ определил объем допэмиссии в рамках SPO - 31.07.2025, ПРАЙМ
Набсовет ВТБ определил объем допэмиссии в рамках SPO
Наблюдательный совет ВТБ определил объем допэмиссии в рамках предстоящего SPO в 1,264 миллиарда обыкновенных акций на 63,2 миллиарда рублей по номиналу,... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T10:47+0300
2025-07-31T10:47+0300
2025-07-31T10:47+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВТБ определил объем допэмиссии в рамках предстоящего SPO в 1,264 миллиарда обыкновенных акций на 63,2 миллиарда рублей по номиналу, размещение пройдет по открытой подписке, сообщил банк. "Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о дополнительной эмиссии 1,264 миллиарда обыкновенных акций. Способ размещения – открытая подписка", - говорится в сообщении. Сообщается, что цена размещения обыкновенных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, будет определена не позднее даты начала размещения. Первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов в начале июля говорил, что цена размещения будет определена в сентябре. "Увеличить уставный капитал банка ВТБ (ПАО) на сумму 63 200 000 000 (шестьдесят три миллиарда двести миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО)… номинальная стоимость дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – 50 (пятьдесят) рублей каждая акция", - также говорится в сообщении. "Выпуск дополнительных обыкновенных акций позволит ВТБ усилить капитальную базу в условиях нового регулирования, применяемого к системно значимым кредитным организациям. Кроме того, принятое решение будет способствовать дальнейшему росту бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности акций ВТБ в долгосрочной перспективе", – прокомментировал Пьянов, чьи слова привели в пресс-службе ВТБ.
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финансы, россия, втб
Экономика, Финансы, РОССИЯ, ВТБ
Набсовет ВТБ определил объем допэмиссии в рамках SPO
Набсовет ВТБ определил объем допэмиссии на 63,2 миллиарда рублей по номиналу
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВТБ определил объем допэмиссии в рамках предстоящего SPO в 1,264 миллиарда обыкновенных акций на 63,2 миллиарда рублей по номиналу, размещение пройдет по открытой подписке, сообщил банк.
"Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о дополнительной эмиссии 1,264 миллиарда обыкновенных акций. Способ размещения – открытая подписка", - говорится в сообщении.
Сообщается, что цена размещения обыкновенных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, будет определена не позднее даты начала размещения. Первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов в начале июля говорил, что цена размещения будет определена в сентябре.
"Увеличить уставный капитал банка ВТБ (ПАО) на сумму 63 200 000 000 (шестьдесят три миллиарда двести миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО)… номинальная стоимость дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – 50 (пятьдесят) рублей каждая акция", - также говорится в сообщении.
"Выпуск дополнительных обыкновенных акций позволит ВТБ усилить капитальную базу в условиях нового регулирования, применяемого к системно значимым кредитным организациям. Кроме того, принятое решение будет способствовать дальнейшему росту бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности акций ВТБ в долгосрочной перспективе", – прокомментировал Пьянов, чьи слова привели в пресс-службе ВТБ.
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