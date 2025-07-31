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ВТБ хочет, чтобы выплаты дивидендов стали "постоянной историей"

ВТБ хочет, чтобы выплаты дивидендов стали "постоянной историей" - 31.07.2025, ПРАЙМ

ВТБ хочет, чтобы выплаты дивидендов стали "постоянной историей"

Менеджмент ВТБ заинтересован в том, чтобы выплаты дивидендов стали "постоянной историей", при этом что касается выплат дивидендов за прошлый год, то банк разбил | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T11:53+0300

2025-07-31T11:53+0300

2025-07-31T11:53+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Менеджмент ВТБ заинтересован в том, чтобы выплаты дивидендов стали "постоянной историей", при этом что касается выплат дивидендов за прошлый год, то банк разбил их на два транша - 50 миллиардов рублей уже выплачено, еще более 220 миллиардов будет выплачено в середине августа, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. В июле акционеры ВТБ в соответствии с рекомендациями набсовета утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, а также 0,2654 копейки и 2,654 копейки на одну привилегированную акцию первого и второго типов соответственно. Суммарные выплаты составят 275,75 миллиарда рублей: 137,4 миллиарда по обыкновенным акциям и 138,4 миллиарда по префам. "Я бы сказал следующее, что менеджмент заинтересован в том, чтобы выплаты дивидендов стали постоянной историей", - отметил Пьянов. "У нас эта выплата дивидендов разбивается на два транша. Первый транш, по сути, он уже осуществлен - это держатели наших акций, которые скрыты за брокерами, за номинальными держателями", - уточнил также первый зампред ВТБ. "Это чуть более 50 миллиардов уже выплачено на настоящий момент, 220 плюс миллиардов рублей будет выплачено в середине августа", - отметил Пьянов. Он подчеркнул, что в августе выплаты получат в основном государственные держатели, Росимущество, и прямые держатели - без номинальных держателей, без брокеров.

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финансы, россия, втб, росимущество