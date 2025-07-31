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ВТБ пересмотрит план интеграции БМ-банка

ВТБ пересмотрит план интеграции БМ-банка - 31.07.2025, ПРАЙМ

ВТБ пересмотрит план интеграции БМ-банка

ВТБ планирует пересмотреть план интеграции БМ-банка с учётом решения лондонского суда, сообщил журналистам первый зампред правления Дмитрий Пьянов. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T13:57+0300

2025-07-31T13:57+0300

2025-07-31T13:57+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. ВТБ планирует пересмотреть план интеграции БМ-банка с учётом решения лондонского суда, сообщил журналистам первый зампред правления Дмитрий Пьянов. В январе ВТБ присоединил банк "Открытие" к своему дочернему БМ-банку. БМ-банк в свою очередь должен был войти в группу ВТБ в 2026 году. "Одно из важных событий, которое произошло недавно - вы помните, наверное, судебный спор, который до нашего приобретения БФКО, группы Банк "Финансовая корпорация открытие", был инициирован в лондонском суде держателями субординированных облигаций БФКО, оформленных по английскому праву, которые были списаны после того, как БФКО было санировано", - сказал Пьянов. "БМ-Банк, правопреемник БФКО, проиграл этот суд в Лондоне. И это событие заставляет нас сейчас разрабатывать модифицированную дорожную карту по судьбе БМ-банка", - добавил он. "В том виде, в котором мы планировали - фронтальное присоединение БМ-банка к ВТБ осенью 2026 года, оно в такой неизменной форме не состоится. Потому что, по сути, сейчас у БМ-банка нет никакой зарубежной инфраструктуры, куда могли бы прийти победившие в лондонском суде держатели субординированных бондов", - продолжил Пьянов. "В случае присоединения к ВТБ, где есть зарубежная инфраструктура, мы должны обезопасить ВТБ в новом сценарии судьбы БМ-банка от "заражения" этим судебным иском", - пояснил он. Пьянов сказал, что ВТБ совместно с юристами и международными консультантами анализирует возможные последствия решения лондонского суда. Во время конференц-звонка с аналитиками Пьянов также уточнил, что решение лондонского суда окончательное. Он отметил, что никаких прямых финансовых последствий это решение на группу ВТБ оказать не должно. "Ответственность группы ВТБ или БМ-банка за списание в 2017 году этих субординированных кредитов отсутствует. Автоматическое перекидывание этой ответственности с "Открытия" или правопреемника "Открытия" - БМ-банка - на банк ВТБ, имеющего зарубежную инфраструктуру, мы считаем невозможным", - заключил он.

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втб, банки, финансы