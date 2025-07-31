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Юань усилил падение на Мосбирже к 11 рублям
Юань усилил падение на Мосбирже к 11 рублям - 31.07.2025, ПРАЙМ
Юань усилил падение на Мосбирже к 11 рублям
Курс китайской валюты к рублю усиливает снижение на последних торгах месяца, но пока остается немного выше 11 рублей – вот уже пятую торгую сессию подряд,... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T13:38+0300
2025-07-31T13:38+0300
2025-07-31T13:38+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю усиливает снижение на последних торгах месяца, но пока остается немного выше 11 рублей – вот уже пятую торгую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.26 мск снижается на 9 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,11 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,03-11,21 рубля. Спекулянты фиксируют прибыль, полученную на краткосрочном восходящем тренде юаня к рублю, начавшемся 22 июля, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Вероятно, многие экспортеры также сочли курс последних дней привлекательным для увеличения продажи валюты. Скорее всего, в ближайшие дни валютные курсы еще немного будут колебаться, а потом основные валютные пары лягут в боковик с тенденцией к небольшому ослаблению рубля", - полагает он. "Ждем, что сегодня юань продолжит проторговку диапазона 11-11,5 рубля, выход из которой позволит более определенно судить о возможном направлении дальнейшего тренда", - резюмирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
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юань, рубль, мосбиржа, рынок, торги
Экономика, юань, рубль, Мосбиржа, Рынок, Торги
Юань усилил падение на Мосбирже к 11 рублям
Курс юаня на Мосбирже продолжает снижение в направлении 11 рублей
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю усиливает снижение на последних торгах месяца, но пока остается немного выше 11 рублей – вот уже пятую торгую сессию подряд, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.26 мск снижается на 9 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,11 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,03-11,21 рубля.
Спекулянты фиксируют прибыль, полученную на краткосрочном восходящем тренде юаня к рублю, начавшемся 22 июля, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Вероятно, многие экспортеры также сочли курс последних дней привлекательным для увеличения продажи валюты. Скорее всего, в ближайшие дни валютные курсы еще немного будут колебаться, а потом основные валютные пары лягут в боковик с тенденцией к небольшому ослаблению рубля", - полагает он.
"Ждем, что сегодня юань продолжит проторговку диапазона 11-11,5 рубля, выход из которой позволит более определенно судить о возможном направлении дальнейшего тренда", - резюмирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
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