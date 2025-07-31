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Юань дешевеет к рублю на Мосбирже второй день подряд

Юань дешевеет к рублю на Мосбирже второй день подряд - 31.07.2025, ПРАЙМ

Юань дешевеет к рублю на Мосбирже второй день подряд

Курс китайской валюты к рублю в четверг снижается второй день подряд в рамках коррекции после нескольких дней роста и обновления на неделе максимума с апреля –... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T16:48+0300

2025-07-31T16:48+0300

2025-07-31T16:48+0300

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юань

мосбиржа

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг снижается второй день подряд в рамках коррекции после нескольких дней роста и обновления на неделе максимума с апреля – выше 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.32 мск падал на 10 копеек (-0,9%), до 11,10 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,03-11,21 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,52 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,254 против 7,197 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,8%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,04 рубля. РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВВЕРХ Юань на Мосбирже в четверг продолжает снижаться вторую сессию подряд по отношению к рублю после сильного роста в предыдущие дни. Курс уже приближался к круглой отметке 11 рублей, однако пока удерживается выше нее. "Вероятно, основная масса тех, кто покупал иностранную валюту на фоне усиления геополитических рисков, закончили ее продавать из спекулятивных соображений фиксации прибыли или убытков", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,18% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,21% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон курса рубля. Стоимость нефти к 16.36 мск снижалась на 1%, до 71,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – рос на 0,2%, до 100 пункта. ПРОГНОЗЫ В условиях возросших геополитических рисков на российском рынке наблюдается слабое предложение валюты, несмотря на налоговый период, отмечает Наталия Орлова из Альфа-банка. "Напомним, что в предыдущие месяцы экспортеры были активны – по нашим оценкам, они репатриировали порядка 6-8 миллиардов долларов с начала года сверх ожиданий. Но сейчас предложение валюты умеренное, и динамика курса определяется в основном покупателями, что может способствовать более быстрому движению курса в августе на уровень 85 рублей за доллар. К завершению текущего года ждем 95 рублей", - добавляет она. После текущей коррекции вверх рубль может возобновить движение под более равномерным и постепенным воздействием нарушения баланса спроса на инвалюту и ее предложения, говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Это происходит из-за сокращения поступлений валюты от экспорта, вызванного низкими ценами на нефть, а также его возможной количественной просадкой, обусловленной санкциями и геополитикой. Еще одним фактором давления на курс рубля может выступать увеличение покупок инвалюты импортерами. Курс пытается отскочить вверх от ближайшей поддержки в виде круглого уровня 11 рублей. Если это удастся, первой целью роста может стать область 11,2–11,24 рубля за юань", - добавляет он.

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рынок, торги, юань, мосбиржа