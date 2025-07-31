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ЦБ продал юаней на внутреннем рынке на 10 миллиардов рублей
ЦБ продал юаней на внутреннем рынке на 10 миллиардов рублей - 31.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ продал юаней на внутреннем рынке на 10 миллиардов рублей
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 30 июля составил 10 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T11:29+0300
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2025-07-31T11:29+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 30 июля составил 10 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. Во втором полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,94 миллиарда рублей в день. Минфин со своей стороны анонсировал, что с 7 июля по 6 августа направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу 18,77 миллиарда рублей, по 820 миллионов рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
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финансы, рынок, банки, минфин, фнб
Экономика, Финансы, Рынок, Банки, Минфин, ФНБ
ЦБ продал юаней на внутреннем рынке на 10 миллиардов рублей
ЦБ продал юаней на внутреннем рынке с расчетами 30 июля на 10 миллиардов рублей
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 30 июля составил 10 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. Во втором полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,94 миллиарда рублей в день.
Минфин со своей стороны анонсировал, что с 7 июля по 6 августа направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу 18,77 миллиарда рублей, по 820 миллионов рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
Юань открыл торги в четверг снижением