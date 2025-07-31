https://1prime.ru/20250731/zakon-860143201.html

Доклад: закон Трампа позволит вывести из серой зоны криптоактивы

Доклад: закон Трампа позволит вывести из серой зоны криптоактивы - 31.07.2025, ПРАЙМ

Доклад: закон Трампа позволит вывести из серой зоны криптоактивы

Закон президента США Дональда Трампа Genious Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, позволит вывести из серой зоны определенную группу... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T07:31+0300

2025-07-31T07:31+0300

2025-07-31T07:31+0300

финансы

экономика

банки

сша

китай

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860143201.jpg?1753936290

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Закон президента США Дональда Трампа Genious Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, позволит вывести из серой зоны определенную группу криптоактивов и регулировать их, говорится в докладе РИА "Аналитика" "Трансформация финансовой системы США". Ранее в июле Трамп подписал законопроект Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В марте американский президент постановил создать стратегический резерв криптовалют США - он будет включать такие активы, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). "Таким образом, речь идет о выводе из серой зоны и регулировании определенной группы криптоактивов, что создаст параллельную и конкурирующую с Федеральным резервом финансовую систему. Вроде как укрепляется цифровая экономика, а использование технологии блокчейн создает регулируемую, но гибкую среду, основанную на частном банкинге (одно из ключевых кредо консерваторов)", - сказано в докладе. Отмечается, что при этом банки, скорее всего, не будут отражать такое кредитование в своих балансах, что создаст в них скрытые до времени "черные дыры". "Получается некая переходная многоукладность финансовой системы с расчетом на укрепление доверия к доллару и государственным облигациям США - создание стимула для спроса на краткосрочные бонды в отсутствие снижения ставки ФРС (когда из них уходят другие страны, прежде всего Китай)", - добавляется в докладе. При этом сколько протянет такая конструкция - вопрос, но она должна оттянуть ожидаемый крах фондового рынка и переход экономики в рецессию и/или депрессию, по оценкам экспертов, речь может идти о полутора-двух годах, то есть появляется возможность пройти без потрясений промежуточные выборы 2026 года. Полный текст доклада "Трансформация финансовой системы США" читайте на ria.ru в 8.00 мск.

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, сша, китай, дональд трамп