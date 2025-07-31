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Путин подписал закон об инфраструктурном сборе для реконструкции аэропортов
Путин подписал закон об инфраструктурном сборе для реконструкции аэропортов - 31.07.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон об инфраструктурном сборе для реконструкции аэропортов
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России инфраструктурного сбора с авиакомпаний для реконструкции аэропортов, соответствующий документ | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T18:03+0300
2025-07-31T18:03+0300
2025-07-31T18:03+0300
экономика
владимир путин
закон
реконструкция
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России инфраструктурного сбора с авиакомпаний для реконструкции аэропортов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Сбор будет взиматься в аэропортах, перечень которых установит правительство РФ, с юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки. Средства будут направляться на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта. Для целей взимания сбора аэропорты будут объединены в группы по заявлениям юрлиц, ИП, владеющих аэропортами на праве собственности или на ином законном основании. Объединение будет осуществляться на основании решения правительства с учетом этих заявлений. Средства инфраструктурного сбора, взимаемого в аэропортах одной группы, будут направляться на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта одного или нескольких аэропортов той же группы. Правительство утвердит порядок определения и формирования размера сбора, порядок его взимания, аккумулирования и использования; порядок определения групп аэропортов, в которых он будет взиматься и использоваться; перечень объектов инфраструктуры, на которые будет использоваться инфраструктурный сбор. При этом аэропорты, в которых концессионные соглашения на строительство или реконструкцию объектов инфраструктуры заключены до вступления закона в силу, не будут включаться в группы в целях взимания сбора. Аккумулированием и использованием инфраструктурного сбора будет заниматься подведомственная Росавиации организация, на которую правительство возложит соответствующие функции. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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владимир путин, закон, реконструкция
Экономика, Владимир Путин, закон, реконструкция
Путин подписал закон об инфраструктурном сборе для реконструкции аэропортов
Путин подписал закон о инфраструктурном сборе для реконструкции аэропортов РФ
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России инфраструктурного сбора с авиакомпаний для реконструкции аэропортов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Сбор будет взиматься в аэропортах, перечень которых установит правительство РФ, с юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки. Средства будут направляться на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта.
Для целей взимания сбора аэропорты будут объединены в группы по заявлениям юрлиц, ИП, владеющих аэропортами на праве собственности или на ином законном основании. Объединение будет осуществляться на основании решения правительства с учетом этих заявлений.
Средства инфраструктурного сбора, взимаемого в аэропортах одной группы, будут направляться на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта одного или нескольких аэропортов той же группы.
Правительство утвердит порядок определения и формирования размера сбора, порядок его взимания, аккумулирования и использования; порядок определения групп аэропортов, в которых он будет взиматься и использоваться; перечень объектов инфраструктуры, на которые будет использоваться инфраструктурный сбор.
При этом аэропорты, в которых концессионные соглашения на строительство или реконструкцию объектов инфраструктуры заключены до вступления закона в силу, не будут включаться в группы в целях взимания сбора.
Аккумулированием и использованием инфраструктурного сбора будет заниматься подведомственная Росавиации организация, на которую правительство возложит соответствующие функции.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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