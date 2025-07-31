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Путин подписал закон об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс

Путин подписал закон об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс - 31.07.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс

Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Соответствующий документ размещен на сайте... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T18:06+0300

2025-07-31T18:06+0300

2025-07-31T18:06+0300

экономика

владимир путин

закон

цифровой рубль

бюджет

интеграция

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Он разработан в целях исполнения поручения президента РФ по итогам совещания по вопросам регулирования использования цифровых финансовых активов. Закон дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным. При этом для участников системы казначейских платежей закрепляется возможность осуществлять расчеты с использованием цифрового рубля. А Федеральное казначейство будет представлять в ЦБ распоряжения о переводе цифровых рублей. С 1 октября 2025 года исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля будет возможно по ограниченному перечню расходов, который утвердит правительство по согласованию с Банком России. Начиная с 1 января 2026 года использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов. А с 1 июля 2027 года такой механизм, согласно закону, будет распространен на региональные и местные бюджеты, а также бюджеты государственных внебюджетных фондов. Таким образом, как пояснял журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, цифровой рубль будет внедряться в бюджетный процесс поэтапно. Это обеспечит плавный переход и минимизацию возможных негативных последствий для участников бюджетного процесса. По словам депутата, в дальнейшем на законодательном уровне будет предусмотрена возможность получать цифровыми рублями не только зарплаты, но и пенсии - но сначала цифровой рубль должен полностью внедриться в привычный для людей оборот. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

https://1prime.ru/20250731/putin-860175693.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, закон, цифровой рубль, бюджет, интеграция