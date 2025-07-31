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Путин подписал закон об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс - 31.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин подписал закон об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс
Путин подписал закон об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс - 31.07.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс
Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Соответствующий документ размещен на сайте... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T18:06+0300
2025-07-31T18:06+0300
экономика
владимир путин
закон
цифровой рубль
бюджет
интеграция
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Он разработан в целях исполнения поручения президента РФ по итогам совещания по вопросам регулирования использования цифровых финансовых активов. Закон дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным. При этом для участников системы казначейских платежей закрепляется возможность осуществлять расчеты с использованием цифрового рубля. А Федеральное казначейство будет представлять в ЦБ распоряжения о переводе цифровых рублей. С 1 октября 2025 года исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля будет возможно по ограниченному перечню расходов, который утвердит правительство по согласованию с Банком России. Начиная с 1 января 2026 года использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов. А с 1 июля 2027 года такой механизм, согласно закону, будет распространен на региональные и местные бюджеты, а также бюджеты государственных внебюджетных фондов. Таким образом, как пояснял журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, цифровой рубль будет внедряться в бюджетный процесс поэтапно. Это обеспечит плавный переход и минимизацию возможных негативных последствий для участников бюджетного процесса. По словам депутата, в дальнейшем на законодательном уровне будет предусмотрена возможность получать цифровыми рублями не только зарплаты, но и пенсии - но сначала цифровой рубль должен полностью внедриться в привычный для людей оборот. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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владимир путин, закон, цифровой рубль, бюджет, интеграция
Экономика, Владимир Путин, закон, цифровой рубль, бюджет, интеграция
18:06 31.07.2025
 
Путин подписал закон об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс

Путин подписал закон об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс

У цифрового рубля появился логотип
У цифрового рубля появился логотип
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Он разработан в целях исполнения поручения президента РФ по итогам совещания по вопросам регулирования использования цифровых финансовых активов.
Закон дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным.
При этом для участников системы казначейских платежей закрепляется возможность осуществлять расчеты с использованием цифрового рубля. А Федеральное казначейство будет представлять в ЦБ распоряжения о переводе цифровых рублей.
С 1 октября 2025 года исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля будет возможно по ограниченному перечню расходов, который утвердит правительство по согласованию с Банком России.
Начиная с 1 января 2026 года использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов. А с 1 июля 2027 года такой механизм, согласно закону, будет распространен на региональные и местные бюджеты, а также бюджеты государственных внебюджетных фондов.
Таким образом, как пояснял журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, цифровой рубль будет внедряться в бюджетный процесс поэтапно. Это обеспечит плавный переход и минимизацию возможных негативных последствий для участников бюджетного процесса.
По словам депутата, в дальнейшем на законодательном уровне будет предусмотрена возможность получать цифровыми рублями не только зарплаты, но и пенсии - но сначала цифровой рубль должен полностью внедриться в привычный для людей оборот.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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ЭкономикаВладимир Путинзаконцифровой рубльбюджетинтеграция
 
 
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