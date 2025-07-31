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Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства РФ

Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства РФ - 31.07.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации, соответствующий... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T19:54+0300

2025-07-31T19:54+0300

2025-07-31T19:54+0300

политика

владимир путин

закон

приобретенное гражданство

лишение

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В перечень войдут более 20 новых оснований: гражданства будут лишать за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов; помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России; публичные призывы к такой деятельности; пропаганду нацистской атрибутики или символики; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны. Кроме того, лишать гражданства будут за убийство, развратные действия в отношении ребёнка, половое сношение с ребёнком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, организацию занятия проституцией с участием несовершеннолетнего, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использование несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов. Перечень также пополнят такие преступления, как групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлёкшее заражение венерической болезнью, понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера организованной группой, с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также развратные действия, совершённые в отношении двух или более лиц. Основанием для лишения приобретенного российского гражданства также станет организация незаконной миграции и любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности. Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, закон, приобретенное гражданство, лишение