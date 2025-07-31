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Подписан закон о блокировке фильмов, дискредитирующих традиционные ценности
Подписан закон о блокировке фильмов, дискредитирующих традиционные ценности - 31.07.2025, ПРАЙМ
Подписан закон о блокировке фильмов, дискредитирующих традиционные ценности
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать фильмы, дискредитирующие или пропагандирующие... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T20:32+0300
2025-07-31T20:32+0300
2025-07-31T20:32+0300
политика
владимир путин
закон
фильмы
традиционные ценности
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать фильмы, дискредитирующие или пропагандирующие отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон возлагает на владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязанность не допускать распространение произведений, которые содержат материалы, отрицающие традиционные российские духовно-нравственные ценности. Также предусматривается обязанность владельцев таких сервисов в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора прекратить распространение материалов, в отношении которых Минкультуры РФ "принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание". Закон также распространяет требование удалить такие материалы на владельцев страниц в социальных сетях, доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей. Законом также устанавливается, что наличие в фильмах вышеуказанных материалов будет являться основанием для отказа в выдачи прокатного удостоверения на фильм. Кроме того, Минкультуры России наделяется полномочиями по внесению изменений в ранее предоставленное прокатное удостоверение в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей или сведений об ограничении распространения фильма среди детей определенных возрастных категорий в ранее выданном прокатном удостоверении. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
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владимир путин, закон, фильмы, традиционные ценности
Политика, Владимир Путин, закон, фильмы, традиционные ценности
Подписан закон о блокировке фильмов, дискредитирующих традиционные ценности
Подписан закон о блокировке фильмов, дискредитирующих традиционные ценности
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать фильмы, дискредитирующие или пропагандирующие отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон возлагает на владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязанность не допускать распространение произведений, которые содержат материалы, отрицающие традиционные российские духовно-нравственные ценности.
Также предусматривается обязанность владельцев таких сервисов в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора прекратить распространение материалов, в отношении которых Минкультуры РФ "принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание". Закон также распространяет требование удалить такие материалы на владельцев страниц в социальных сетях, доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей.
Законом также устанавливается, что наличие в фильмах вышеуказанных материалов будет являться основанием для отказа в выдачи прокатного удостоверения на фильм.
Кроме того, Минкультуры России наделяется полномочиями по внесению изменений в ранее предоставленное прокатное удостоверение в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей или сведений об ограничении распространения фильма среди детей определенных возрастных категорий в ранее выданном прокатном удостоверении.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
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