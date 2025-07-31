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Путин подписал закон о фермерских хозяйствах
Путин подписал закон о фермерских хозяйствах - 31.07.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о фермерских хозяйствах
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий фермерским хозяйствам осуществлять свою деятельность как без образования юрлица, так и в форме... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T22:40+0300
2025-07-31T22:40+0300
2025-07-31T22:41+0300
экономика
владимир путин
закон
фермерские хозяйства
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий фермерским хозяйствам осуществлять свою деятельность как без образования юрлица, так и в форме юрлица, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных ранее пояснял, что фермерское хозяйство будет считаться созданным "со дня внесения сведений в ЕГРЮЛ о фермерском хозяйстве - юридическим лице". Также федеральным законом уточняется состав имущества фермерского хозяйства. Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
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Фруктовый бизнес
Испанские фермеры рассказали, как санкции против России повлияли на их фруктовый бизнес и где теперь они сбывают свою продукцию.
2025-07-31T22:40+0300
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владимир путин, закон, фермерские хозяйства
Экономика, Владимир Путин, закон, Фермерские хозяйства
Путин подписал закон о фермерских хозяйствах
Путин подписал закон, разрешающий фермерским хозяйствам работать без юрлица
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий фермерским хозяйствам осуществлять свою деятельность как без образования юрлица, так и в форме юрлица, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных ранее пояснял, что фермерское хозяйство будет считаться созданным "со дня внесения сведений в ЕГРЮЛ о фермерском хозяйстве - юридическим лице".
Также федеральным законом уточняется состав имущества фермерского хозяйства.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
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