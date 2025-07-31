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Путин подписал закон о фермерских хозяйствах

Путин подписал закон о фермерских хозяйствах - 31.07.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о фермерских хозяйствах

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий фермерским хозяйствам осуществлять свою деятельность как без образования юрлица, так и в форме... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T22:40+0300

2025-07-31T22:40+0300

2025-07-31T22:41+0300

экономика

владимир путин

закон

фермерские хозяйства

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий фермерским хозяйствам осуществлять свою деятельность как без образования юрлица, так и в форме юрлица, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных ранее пояснял, что фермерское хозяйство будет считаться созданным "со дня внесения сведений в ЕГРЮЛ о фермерском хозяйстве - юридическим лице". Также федеральным законом уточняется состав имущества фермерского хозяйства. Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

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Фруктовый бизнес Испанские фермеры рассказали, как санкции против России повлияли на их фруктовый бизнес и где теперь они сбывают свою продукцию. 2025-07-31T22:40+0300 true PT1M31S

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владимир путин, закон, фермерские хозяйства