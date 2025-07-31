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В ГД внесли проект о денонсации соглашения с США по утилизации плутония

В ГД внесли проект о денонсации соглашения с США по утилизации плутония - 31.07.2025, ПРАЙМ

В ГД внесли проект о денонсации соглашения с США по утилизации плутония

Кабмин РФ внёс на денонсацию в Госдуму соглашение с США об утилизации плутония, не являющийся более необходимым для целей обороны, соответствующий проект... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T18:12+0300

2025-07-31T18:12+0300

2025-07-31T18:12+0300

политика

госдума

законопроект

денонсация соглашений

сша

плутоний

утилизация

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Кабмин РФ внёс на денонсацию в Госдуму соглашение с США об утилизации плутония, не являющийся более необходимым для целей обороны, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "О денонсации Российской Федерацией соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области и протоколов к этому соглашению", - сказано в электронной базе Госдумы.

https://1prime.ru/20250731/bespilotnik-860177006.html

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госдума, законопроект, денонсация соглашений, сша, плутоний, утилизация