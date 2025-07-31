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В Госдуму внесли проект об ипотечных каникулах для семей с детьми

В Госдуму внесли проект об ипотечных каникулах для семей с детьми - 31.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект об ипотечных каникулах для семей с детьми

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми в России на срок до 1,5 лет, следует из базы данных нижней палаты... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T18:30+0300

2025-07-31T18:30+0300

2025-07-31T18:30+0300

экономика

правительство рф

законопроект

госдума

ипотека

каникулы

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми в России на срок до 1,5 лет, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ подготовлен во исполнение поручения президента России в целях поддержки семей с детьми. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, материальное положение и жилищные условия - самый популярный барьер (39% опрошенных), из-за которого женщины не планируют рождение детей в ближайшие 5 лет. В целях стимулирования рождаемости в России законопроект предоставляет семьям с детьми, взявшим кредит (заем), обязательства по которому обеспечены ипотекой, обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода, в течение которого заемщик вправе не вносить платежи по заключенному договору кредита (займа). В случае рождения или усыновления (удочерения) первого ребенка длительность ипотечных каникул не может превышать шести месяцев. Но при условии, что доходы заемщика упали на 20% по сравнению с предыдущим годом, а расходы на обслуживание кредита превысили 40% среднемесячного дохода. При рождении, усыновлении (удочерении) второго ребенка или последующих детей ипотечные каникулы будут предоставляться на срок до 18 месяцев, причем независимо от дохода заемщика. Для этого заемщик должен в течение 180 дней с момента рождения, усыновления (удочерения) обратиться в банк или микрофинансовую организацию с требованием о предоставлении такого льготного периода. При этом проценты по основному долгу в этом случае будут начисляться только с 7 по 18 месяц. Это позволит поддержать семьи в наиболее сложный период, когда один из родителей ухаживает за малышом и не имеет возможности выйти на работу, пояснял в четверг на заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство рассчитывает, что вместе с другими действующими мерами это повлияет на демографическую ситуацию в стране в целом, добавил он.

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правительство рф, законопроект, госдума, ипотека, каникулы