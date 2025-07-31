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Володин рассказал о законах, вступающих в силу в августе

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в августе - 31.07.2025, ПРАЙМ

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в августе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в РФ в августе, в том числе о законе, который продлевает срок действия... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T09:23+0300

2025-07-31T09:23+0300

2025-07-31T09:23+0300

общество

россия

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в РФ в августе, в том числе о законе, который продлевает срок действия результатов ЕГЭ для военнослужащих, участвующих в СВО. "Для военнослужащих, участвующих в СВО, продлевается срок действия результатов ЕГЭ. Мера будет способствовать повышению доступности образования для тех, кто защищает страну, а также позволит им быстрее адаптироваться после окончания службы", - написал Володин в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, с 1 августа банки будут открывать счета и выдавать банковские карты подросткам только с согласия родителей или законных представителей. По мнению председателя Госдумы, это позволит защитить детей от противоправных действий мошенников. "От смс-рассылок можно будет отказаться, написав заявление оператору связи. Решение позволит защитить граждан от телефонного и интернет-мошенничества, а также будет способствовать борьбе со спамом", - отметил он. Володин напомнил, что с 3 августа вводится уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и других объектов, увековечивающих память погибших при защите России и ее интересов. Он добавил, что это касается мемориалов, расположенных как на территории России, так и за рубежом, максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы. Председатель Госдумы отметил, что с 3 августа устанавливается уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажи алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенные в крупном размере. Кроме того, вводится ответственность за изготовление в целях сбыта и за сбыт поддельных средств идентификации для маркировки такой продукции. Володин добавил, что с 23 июля вступил в силу закон, освобождающий участников СВО и их близких от уплаты госпошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов. По его словам, это упрощает процедуру оформления необходимых документов и избавляет от излишней финансовой нагрузки.

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общество , россия, вячеслав володин, госдума