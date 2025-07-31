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Украинские военные могут остаться без зарплат в августе, заявили в Раде

Украинские военные могут остаться без зарплат в августе, заявили в Раде - 31.07.2025, ПРАЙМ

Украинские военные могут остаться без зарплат в августе, заявили в Раде

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль предупредил, что украинские военные уже в августе могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения в... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T10:52+0300

2025-07-31T10:52+0300

2025-07-31T10:52+0300

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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль предупредил, что украинские военные уже в августе могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения в бюджет, касающиеся увеличения расходов на оборону, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко*.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июля сообщил, что парламент в первом чтении поддержал изменения в бюджет Украины на 2025 год, предусматривающие увеличение военных расходов. Ранее он сообщал, что кабинет министров одобрил изменения в бюджет, увеличив его на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов) на военные расходы. "На комитете (по вопросам бюджета – ред.) выступает министр обороны Шмыгаль: "Если сегодня не принять изменения в бюджет, уже с 15 августа появится задолженность перед военнослужащими по денежному обеспечению", — написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. По его словам, бюджетный комитет Рады поддержал законопроект об увеличении расходов на оборону. Его рассмотрение состоится уже в четверг. Глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа уточнила, что рассматривать в зале парламента будут новый законопроект об изменениях в бюджет. "Рада приняла решение, что изменения в бюджет (законопроект, который Рада ранее приняла в первом чтении – ред.) не могут сегодня рассматриваться в зале. В то же время пока остается критическая проблема выплаты денежного обеспечения военнослужащим в августе. Сегодня зарегистрировали новый проект закона об изменениях в бюджет-2025, который включает только увеличение расходов на сектор обороны", - написала Пидласа в социальных сетях.По ее словам, в нем предлагается увеличить расходы на оборону на 412 миллиардов гривен (9,85 миллиарда долларов). Из них на зарплаты военных предусмотрено 115 миллиардов гривен (2,7 миллиарда долларов), на закупку и производство оружия и дронов – 216 миллиардов (5,16 миллиарда долларов), остальное – на другие потребности ВСУ. Пидласа 20 июля сообщала, что расходы Украины на сферу обороны по итогам 2025 года в случае принятия изменений в бюджет могут превысить 31% ВВП, что является наибольшим показателем в мире.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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общество , украина, денис шмыгаль, рада, всу