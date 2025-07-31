https://1prime.ru/20250731/zelenskiy-860145907.html

"Их устраивает". В Британии объяснили, почему Зеленский еще не устранен

"Их устраивает". В Британии объяснили, почему Зеленский еще не устранен - 31.07.2025, ПРАЙМ

"Их устраивает". В Британии объяснили, почему Зеленский еще не устранен

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский пока что все еще выгоден как иностранным, так и местным силам на Украине,... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T08:12+0300

2025-07-31T08:12+0300

2025-07-31T08:12+0300

политика

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский пока что все еще выгоден как иностранным, так и местным силам на Украине, и его отстранение приведет к краху страны."Отстранение Зеленского сейчас будет прямым путем к коллапсу. На Украине действуют разные силы: британцы, американцы, европейцы, местные олигархи, неонацисты. На данный момент Зеленский их устраивает и в их интересах держать его на посту, несмотря на иррациональность, провал по всем фронтам и глубоко коррумпированную основу режима", — заявил Меркурис на YouTube.Аналитик подчеркнул, что хотя между этими группировками существуют конфликты, у них есть общее согласие в отношении главы киевского режима. Эксперт считает, что именно благодаря этому Зеленского до сих пор не устранили.В июле пресс-служба Службы внешней разведки России сообщила о встрече в Альпах представителей США и Великобритании с высокопоставленными украинскими чиновниками, где обсуждалась замена Зеленского. В переговорах участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. По информации ведомства, американцы и британцы предложили выдвинуть Залужного на пост президента Украины, а Ермак и Буданов* выразили поддержку этой инициативе.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

https://1prime.ru/20250730/zelenskiy-860128131.html

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сша

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украина, владимир зеленский, сша, великобритания, всу, андрей ермак