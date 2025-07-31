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Зеленский подписал закон, возвращающий полномочия НАБУ и САП - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Зеленский подписал закон, возвращающий полномочия НАБУ и САП
Зеленский подписал закон, возвращающий полномочия НАБУ и САП - 31.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский подписал закон, возвращающий полномочия НАБУ и САП
Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий полномочия Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T15:45+0300
2025-07-31T15:45+0300
политика
общество
украина
вашингтон
владимир зеленский
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий полномочия Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), свидетельствует база данных Верховной рады. Ранее в четверг украинский парламент поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. По данным сайта Верховной рады, в тот же день документ был подписан Зеленским. Рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость названных антикоррупционных ведомств. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".
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общество , украина, вашингтон, владимир зеленский
Политика, Общество , УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский
15:45 31.07.2025
 
Зеленский подписал закон, возвращающий полномочия НАБУ и САП

Зеленский подписал закон о возвращении полномочий НАБУ и САП

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий полномочия Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), свидетельствует база данных Верховной рады.
Ранее в четверг украинский парламент поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП.
По данным сайта Верховной рады, в тот же день документ был подписан Зеленским.
Рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость названных антикоррупционных ведомств. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".
Здание Верховной рады Украины в Киев - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Трансляция заседания Рады началась с драки
14:02
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАВАШИНГТОНВладимир Зеленский
 
 
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