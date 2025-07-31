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Стоимость золота снижается на фоне различных факторов

Стоимость золота снижается на фоне различных факторов - 31.07.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота снижается на фоне различных факторов

Цена на золото в четверг утром опускается на фоне ряда различных факторов, таких как итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и торговая политика... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T08:11+0300

2025-07-31T08:11+0300

2025-07-31T08:11+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром опускается на фоне ряда различных факторов, таких как итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и торговая политика США, следует из данных торгов. По состоянию на 7.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,88 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,15%, до 3 347,92 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,28% - до 37,258 доллара за унцию. Инвесторы проявляют осторожность после новостей среды. Так, Федрезерв днем ранее ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Позднее глава регулятора Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что изменения в политике американского правительства продолжаются, а их последствия для экономики пока неясны. Решения ФРС влияют на стоимость доллара, к которой чувствительно золото, а Федрезерв учитывает, в том числе, влияние торговой политики США на экономику страны. Трейдеры обратили внимание и на торговую сделку США и Южной Кореи. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о подписании торгового соглашения со страной, по условиям которого Корея обязуется вложить 350 миллиардов долларов в американские проекты и закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на 100 миллиардов долларов. "Ослабление торговых напряжений может сдержать цену на драгоценный металл", - приводит газета Wall Street Journal мнение главы Traze Эркина Камрана (Erkin Kamran).

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рынок, торги, сша, южная корея, корея, джером пауэлл, дональд трамп, федрезерв, comex