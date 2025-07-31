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Стоимость золота снижается на фоне различных факторов
Стоимость золота снижается на фоне различных факторов - 31.07.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота снижается на фоне различных факторов
Цена на золото в четверг утром опускается на фоне ряда различных факторов, таких как итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и торговая политика... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T08:11+0300
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2025-07-31T08:11+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром опускается на фоне ряда различных факторов, таких как итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и торговая политика США, следует из данных торгов. По состоянию на 7.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,88 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,15%, до 3 347,92 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,28% - до 37,258 доллара за унцию. Инвесторы проявляют осторожность после новостей среды. Так, Федрезерв днем ранее ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Позднее глава регулятора Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что изменения в политике американского правительства продолжаются, а их последствия для экономики пока неясны. Решения ФРС влияют на стоимость доллара, к которой чувствительно золото, а Федрезерв учитывает, в том числе, влияние торговой политики США на экономику страны. Трейдеры обратили внимание и на торговую сделку США и Южной Кореи. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о подписании торгового соглашения со страной, по условиям которого Корея обязуется вложить 350 миллиардов долларов в американские проекты и закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на 100 миллиардов долларов. "Ослабление торговых напряжений может сдержать цену на драгоценный металл", - приводит газета Wall Street Journal мнение главы Traze Эркина Камрана (Erkin Kamran).
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рынок, торги, сша, южная корея, корея, джером пауэлл, дональд трамп, федрезерв, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КОРЕЯ, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федрезерв, Comex
Стоимость золота снижается на фоне различных факторов
Золото дешевеет на фоне итогов заседания ФРС и торговой политики США
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром опускается на фоне ряда различных факторов, таких как итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и торговая политика США, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,88 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,15%, до 3 347,92 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,28% - до 37,258 доллара за унцию.
Инвесторы проявляют осторожность после новостей среды. Так, Федрезерв днем ранее ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Позднее глава регулятора Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что изменения в политике американского правительства продолжаются, а их последствия для экономики пока неясны.
Решения ФРС влияют на стоимость доллара, к которой чувствительно золото, а Федрезерв учитывает, в том числе, влияние торговой политики США на экономику страны.
Трейдеры обратили внимание и на торговую сделку США и Южной Кореи. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о подписании торгового соглашения со страной, по условиям которого Корея обязуется вложить 350 миллиардов долларов в американские проекты и закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на 100 миллиардов долларов.
"Ослабление торговых напряжений может сдержать цену на драгоценный металл", - приводит газета Wall Street Journal мнение главы Traze Эркина Камрана (Erkin Kamran).
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