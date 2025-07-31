https://1prime.ru/20250731/zoloto-860153968.html

WCG объяснил причину роста мирового спроса на золото

WCG объяснил причину роста мирового спроса на золото - 31.07.2025, ПРАЙМ

WCG объяснил причину роста мирового спроса на золото

Мировой спрос на золото растет лишь за счет скачка интереса у частных инвесторов, при этом спрос на этот драгметалл у ювелиров и центробанков находится на... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T11:21+0300

2025-07-31T11:21+0300

2025-07-31T11:21+0300

экономика

золото

мировой спрос на золото

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Мировой спрос на золото растет лишь за счет скачка интереса у частных инвесторов, при этом спрос на этот драгметалл у ювелиров и центробанков находится на многолетних минимумах, следует из данных отчета Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). "Общий спрос на золото во втором квартале (включая внебиржевые инвестиции) вырос на 3% в годовом исчислении - до 1249 тонн. В стоимостном выражении общий спрос на золото подскочил на 45% в годовом исчислении, до 132 миллиардов долларов", - сказано в сообщении. И отмечается, что второй квартал подряд основным драйвером спроса на золото остается инвестиционная отрасль. По данным организации, хотя общий спрос и опустился немного - до 477,2 тонны с 551,2 тонны в первом квартале, это все еще значительно выше среднего уровня за прошлый год - 295,5 тонны. "Неопределенность мировой торговой политики, геополитическая нестабильность и рост цен на золото способствовали притоку инвестиций", - пояснили в организации. В то же время спрос на золото для производства ювелирных украшений во втором квартале упал на 14% год к году, составив 356,7 тонн - минимума с коронавирусного 2020 года. А спрос на этот драгметалл со стороны центробанков во втором квартале рухнул на пятую часть - те приобрели лишь 166,5 тонны золота, что стало наименьшим значением с первого квартала 2022 года.

https://1prime.ru/20250731/zoloto-860145727.html

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