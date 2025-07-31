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Solidcore сократил выпуск золота в 2,1 раза

Solidcore сократил выпуск золота в 2,1 раза - 31.07.2025, ПРАЙМ

Solidcore сократил выпуск золота в 2,1 раза

Золотодобытчик Solidcore (ранее - Polymetal) снизил производство золота в первом полугодии на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 123... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T14:01+0300

2025-07-31T14:01+0300

2025-07-31T14:01+0300

экономика

промышленность

золото

производство золота

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Золотодобытчик Solidcore (ранее - Polymetal) снизил производство золота в первом полугодии на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 123 тысяч унций, в первую очередь из-за задержки переработки концентрата с месторождения Кызыл на Амурском ГМК (предприятие "Полиметалла" в России"), сообщила компания. "Производство во втором квартале и первом полугодии снизилось на 59% и 51% по сравнению с аналогичными периодами 2024 года и составило 55 тысяч и 123 тысячи унций золотого эквивалента соответственно. Данное снижение было в первую очередь обусловлено задержкой переработки концентрата Кызыла на АГМК", - говорится в сообщении. Отмечается, что отгрузки на АГМК возобновились в конце второго квартала, также дополнительные партии концентрата были отправлены в Китай и в Казахстан. Добыча руды за отчетный период выросла на 4% - до 2,58 миллиона тонн, переработка увеличилась на 2% и составила 3,22 миллиона тонн. Продажи в первом полугодии упали в 2,9 раза в годовом выражении - до 102 тысяч унций. Выручка уменьшилась в 2,2 раза и составила 325 миллионов долларов. Solidcore планирует высвободить около 150 тысяч унций из накопленных 200 тысяч унций золота в концентрате до конца текущего года. В компании прогнозируют производство золота в 2025 году на уровне 420 тысяч унций, что на 11% ниже первоначального плана в 470 тысяч унций, в связи с переносом части реализации накопленных запасов на следующий год. Денежные затраты (TCC) прогнозируются ближе к верхней границе ранее озвученного диапазона - 1000-1100 долларов на унцию. Прогноз по совокупным денежным затратам (AISC) повышен с 1350-1450 долларов до 1450-1550 долларов, в основном из-за более крепкого по сравнению с бюджетом курса тенге к доллару, а также снижения прогнозируемого объема производства на Кызыле. "Мы успешно возобновили отгрузку концентрата на АГМК и ожидаем увеличения объемов производства и денежного потока во второй половине года", - приводится в релизе комментарий главного исполнительного директора компании Виталия Несиса. Solidcore - крупная золотодобывающая компания в Казахстане, ведет работу на рудниках Кызыл и Варваринское. В прошлом году Polymetal International plс был разделен на две компании - Solidcore и АО "Полиметалл", российское подразделение, которое купила "Мангазея Плюс" (структура группы "Мангазея" предпринимателя Сергея Янчукова). Делистинг акций с Московской биржи Solidcore провела 15 октября. Согласно материалам "Полиметалла", Амурский ГМК - комплекс по переработке золотосодержащих руд двойной упорности, который не имеет аналогов в мире и является первым в России. Он позволил разрабатывать месторождения, ранее считавшиеся нерентабельными. В 2025 году была введена вторая линия АГМК, совокупный объем производства золота - 25-30 тонн в год.

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промышленность, золото, производство золота