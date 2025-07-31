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Золото дешевеет на фоне снижения спроса - 31.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250731/zoloto-860178954.html
Золото дешевеет на фоне снижения спроса
Золото дешевеет на фоне снижения спроса - 31.07.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет на фоне снижения спроса
Цена на золото в четверг вечером снижается на фоне падения спроса на него со стороны мировых центральных банков, следует из данных торгов и комментария... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T18:42+0300
2025-07-31T18:42+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером снижается на фоне падения спроса на него со стороны мировых центральных банков, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.34 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,78 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,08%, до 3 350,02 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,81% - до 36,678 доллара за унцию. Ранее в четверг Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC) опубликовал отчет о мировом спросе на драгоценный металл. Согласно представленным организацией данным, спрос со стороны центробанков во втором квартале рухнул на пятую часть - они приобрели лишь 166,5 тонны золота, что стало наименьшим значением с первого квартала 2022 года. "Если вы склоняетесь к преобладанию драгоценного металла в золотовалютных резервах, то высокие цены на золото могут снизить стимул к покупке", - цитирует агентство Блумберг аналитика WGC Джона Рида (John Reade).
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торги, золото, цены
Экономика, Торги, золото, цены
18:42 31.07.2025
 
Золото дешевеет на фоне снижения спроса

Торги: цены на золота снижаются на фоне падения спроса со стороны мировых ЦБ

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером снижается на фоне падения спроса на него со стороны мировых центральных банков, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 18.34 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,78 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,08%, до 3 350,02 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,81% - до 36,678 доллара за унцию.
Ранее в четверг Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC) опубликовал отчет о мировом спросе на драгоценный металл. Согласно представленным организацией данным, спрос со стороны центробанков во втором квартале рухнул на пятую часть - они приобрели лишь 166,5 тонны золота, что стало наименьшим значением с первого квартала 2022 года.
"Если вы склоняетесь к преобладанию драгоценного металла в золотовалютных резервах, то высокие цены на золото могут снизить стимул к покупке", - цитирует агентство Блумберг аналитика WGC Джона Рида (John Reade).
Производство золотых слитков. - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
Цены на золото ускорили темпы снижения
Вчера, 21:26
 
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