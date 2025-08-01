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Афтершок магнитудой 6,2 зафиксирован на Камчатке

Афтершок магнитудой 6,2 зафиксирован на Камчатке - 01.08.2025, ПРАЙМ

Афтершок магнитудой 6,2 зафиксирован на Камчатке

Афтершок магнитудой 6,2 зафиксирован на Камчатке в 14.57 мск в 279 километрах от краевой столицы, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T15:19+0300

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общество

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УЛАН-УДЭ, 1 авг - ПРАЙМ. Афтершок магнитудой 6,2 зафиксирован на Камчатке в 14.57 мск в 279 километрах от краевой столицы, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. Пресс-служба ГУМЧС в пятницу сообщала, что за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке зафиксировано около 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7, часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов. "Глубина (км): 23,6. Магнитуда: 6,2", - говорится в сообщении. Расстояние от Петропавловска-Камчатского составляет 212 километров. Следующий афтершок магнитудой 5,7 зафиксирован в 15.02 мск в 173 километрах от краевой столицы на глубине 16,1 километра. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.

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общество , камчатка, ран