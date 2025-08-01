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В АКОРТ рассказали о снижении цен на куриные яйца

В АКОРТ рассказали о снижении цен на куриные яйца - 01.08.2025, ПРАЙМ

В АКОРТ рассказали о снижении цен на куриные яйца

Стоимость куриных яиц в рознице в России снизилась с начала года на 36,5%, в настоящее время уровень цен на них самый низкий с августа 2023 года, рассказал РИА... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T07:46+0300

2025-08-01T07:46+0300

2025-08-01T07:46+0300

экономика

бизнес

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акорт

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Стоимость куриных яиц в рознице в России снизилась с начала года на 36,5%, в настоящее время уровень цен на них самый низкий с августа 2023 года, рассказал РИА Новости председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. "С начала года куриное яйцо подешевело на 36,5%. Текущий уровень цен на куриное яйцо самый низкий с августа 2023 года", - отметил Богданов. По его словам, с начала июня стоимость куриных яиц в сетевой рознице снизилась в среднем на 6,5%, до 63 рублей за десяток. "Розничные цены меняются вслед за отпускной ценой поставщиков и производителей", - добавил Богданов. Он также отметил, что в списке подешевевших с начала лета товаров лидируют овощи борщевого набора, так как в магазины начали поступать продукты нового российского урожая и началось сезонное снижение цен. "По данным АКОРТ, с начала июня по 20 июля в торговых сетях сильнее всего подешевели: капуста - на 28,4%, в среднем до 41,5 рубля за килограмм, свекла - на 26%, до 62 рублей за килограмм, картофель - на 23%, до 60 рублей за килограмм. В отдельных торговых сетях стоимость килограмма картофеля начинается от 30 рублей. Рис - на 7%, до 60 рублей за килограмм", - поделился Богданов. В минувшую среду Росстат сообщил, что недельная дефляция в России с 22 по 28 июля составила 0,05%, как и неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 4,51%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, акорт, росстат