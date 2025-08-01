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Аптечная сеть "Столички" восстановила работу после хакерской атаки
Аптечная сеть "Столички" восстановила работу после хакерской атаки - 01.08.2025, ПРАЙМ
Аптечная сеть "Столички" восстановила работу после хакерской атаки
Аптечная сеть "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") после хакерской атаки восстановила работу 1 тысячи офлайновых точек продаж, также работает сервис... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T13:35+0300
2025-08-01T13:35+0300
2025-08-01T13:36+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Аптечная сеть "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") после хакерской атаки восстановила работу 1 тысячи офлайновых точек продаж, также работает сервис бронирования на сайте и в мобильном приложении, сообщили РИА Новости в компании. "По состоянию на 1 августа для покупателей открыты 1 тысяча аптек "Столички". Работают сервисы бронирования на сайте и в мобильном приложении", - сообщила компания, добавив, что всего сеть насчитывает более 1,5 тысячи магазинов. Там уточнили, что утечки личных данных клиентов не зафиксировано, а полное восстановление будет завершено в ближайшее время. Ранее, во вторник, сеть "Столички" подверглась хакерской атаке, заявляли агентству в пресс-службе компании. Позже Роскомнадзор сообщил агентству, что зафиксировал сбой в работе сети аптек "Столички", "Неофарм" и клиники "Семейный доктор" (входит в "Медицину Альфастрахования"), признаков DDoS-атак нет, причины произошедшего выясняются.
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Происшествия, Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Роскомнадзор
Аптечная сеть "Столички" восстановила работу после хакерской атаки
Аптечная сеть "Столички" восстановила работу 1 тысячи офлайновых точек продаж
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Аптечная сеть "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") после хакерской атаки восстановила работу 1 тысячи офлайновых точек продаж, также работает сервис бронирования на сайте и в мобильном приложении, сообщили РИА Новости в компании.
"По состоянию на 1 августа для покупателей открыты 1 тысяча аптек "Столички". Работают сервисы бронирования на сайте и в мобильном приложении", - сообщила компания, добавив, что всего сеть насчитывает более 1,5 тысячи магазинов.
Там уточнили, что утечки личных данных клиентов не зафиксировано, а полное восстановление будет завершено в ближайшее время.
Ранее, во вторник, сеть "Столички" подверглась хакерской атаке, заявляли агентству в пресс-службе компании.
Позже Роскомнадзор сообщил агентству, что зафиксировал сбой в работе сети аптек "Столички", "Неофарм" и клиники "Семейный доктор" (входит в "Медицину Альфастрахования"), признаков DDoS-атак нет, причины произошедшего выясняются.
Сеть аптек "Столички" сообщила об отсутствии утечки данных клиентов