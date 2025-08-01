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Армия США заключила контракт с разработчиком шпионского ПО Palantir - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Армия США заключила контракт с разработчиком шпионского ПО Palantir
Армия США заключила контракт с разработчиком шпионского ПО Palantir - 01.08.2025, ПРАЙМ
Армия США заключила контракт с разработчиком шпионского ПО Palantir
Армия США подписала с компанией Palantir Technologies, известной своими решениями в сфере анализа разведданных и слежки, масштабное соглашение на поставку... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T12:00+0300
2025-08-01T12:00+0300
вооружения
технологии
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ВАШИНГТОН, 1 авг — ПРАЙМ. Армия США подписала с компанией Palantir Technologies, известной своими решениями в сфере анализа разведданных и слежки, масштабное соглашение на поставку программного обеспечения и услуг на сумму до 10 миллиардов долларов сроком до 10 лет, говорится в заявлении армейской пресс-службы. "Армия и другие агентства министерства обороны смогут приобретать коммерческую продукцию Palantir в течение этого (десятилетнего — ред.) срока, но не более чем на 10 миллиардов долларов", - говорится в заявлении пресс-службы армии США. Соглашение консолидации объединяет 75 предыдущих контрактов в единый документ. В армии считают, что это ускорит поставку бойцам современных решений в области аналитики, искусственного интеллекта и интеграции данных, одновременно устранив дополнительные наценки посредников и сократив сроки закупок. Американская компания-разработчик программного обеспечения для спецслужб США Palantir расширила сотрудничество с правительством страны, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на источники. Как утверждает New York Times, с помощью Palantir власти США могут составить единую базу персональных данных американцев и затем использовать ее для тотальной слежки, а также продвижения определенной политики. Как подтвердили изданию сотрудники Palantir, в компании действительно обсуждают создание единой базы персональных данных. Ранее агентство Блумберг сообщало, что компания Palantir, гигант в области анализа данных, в 2024 году укрепила свои отношения с вооруженными силами США, выиграв основной контракт на разработку наземного разведывательного центра для армии. Цена акций Palantir в 2024 году выросла более чем в четыре раза.
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технологии, сша, new york times
Вооружения, Технологии, США, New York Times
12:00 01.08.2025
 
Армия США заключила контракт с разработчиком шпионского ПО Palantir

Армия США подписала с Palantir контракт на поставку ПО на 10 миллиардов долларов

Флаг США
Флаг США
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ВАШИНГТОН, 1 авг — ПРАЙМ. Армия США подписала с компанией Palantir Technologies, известной своими решениями в сфере анализа разведданных и слежки, масштабное соглашение на поставку программного обеспечения и услуг на сумму до 10 миллиардов долларов сроком до 10 лет, говорится в заявлении армейской пресс-службы.
"Армия и другие агентства министерства обороны смогут приобретать коммерческую продукцию Palantir в течение этого (десятилетнего — ред.) срока, но не более чем на 10 миллиардов долларов", - говорится в заявлении пресс-службы армии США.
Соглашение консолидации объединяет 75 предыдущих контрактов в единый документ. В армии считают, что это ускорит поставку бойцам современных решений в области аналитики, искусственного интеллекта и интеграции данных, одновременно устранив дополнительные наценки посредников и сократив сроки закупок.
Американская компания-разработчик программного обеспечения для спецслужб США Palantir расширила сотрудничество с правительством страны, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на источники. Как утверждает New York Times, с помощью Palantir власти США могут составить единую базу персональных данных американцев и затем использовать ее для тотальной слежки, а также продвижения определенной политики. Как подтвердили изданию сотрудники Palantir, в компании действительно обсуждают создание единой базы персональных данных.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что компания Palantir, гигант в области анализа данных, в 2024 году укрепила свои отношения с вооруженными силами США, выиграв основной контракт на разработку наземного разведывательного центра для армии. Цена акций Palantir в 2024 году выросла более чем в четыре раза.
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ВооруженияТехнологииСШАNew York Times
 
 
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