https://1prime.ru/20250801/armiya-860206164.html

Армия США заключила контракт с разработчиком шпионского ПО Palantir

Армия США заключила контракт с разработчиком шпионского ПО Palantir - 01.08.2025, ПРАЙМ

Армия США заключила контракт с разработчиком шпионского ПО Palantir

Армия США подписала с компанией Palantir Technologies, известной своими решениями в сфере анализа разведданных и слежки, масштабное соглашение на поставку... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T12:00+0300

2025-08-01T12:00+0300

2025-08-01T12:00+0300

вооружения

технологии

сша

new york times

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75715/39/757153973_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_e5068d15a7a49fc891fe4e5170627f80.jpg

ВАШИНГТОН, 1 авг — ПРАЙМ. Армия США подписала с компанией Palantir Technologies, известной своими решениями в сфере анализа разведданных и слежки, масштабное соглашение на поставку программного обеспечения и услуг на сумму до 10 миллиардов долларов сроком до 10 лет, говорится в заявлении армейской пресс-службы. "Армия и другие агентства министерства обороны смогут приобретать коммерческую продукцию Palantir в течение этого (десятилетнего — ред.) срока, но не более чем на 10 миллиардов долларов", - говорится в заявлении пресс-службы армии США. Соглашение консолидации объединяет 75 предыдущих контрактов в единый документ. В армии считают, что это ускорит поставку бойцам современных решений в области аналитики, искусственного интеллекта и интеграции данных, одновременно устранив дополнительные наценки посредников и сократив сроки закупок. Американская компания-разработчик программного обеспечения для спецслужб США Palantir расширила сотрудничество с правительством страны, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на источники. Как утверждает New York Times, с помощью Palantir власти США могут составить единую базу персональных данных американцев и затем использовать ее для тотальной слежки, а также продвижения определенной политики. Как подтвердили изданию сотрудники Palantir, в компании действительно обсуждают создание единой базы персональных данных. Ранее агентство Блумберг сообщало, что компания Palantir, гигант в области анализа данных, в 2024 году укрепила свои отношения с вооруженными силами США, выиграв основной контракт на разработку наземного разведывательного центра для армии. Цена акций Palantir в 2024 году выросла более чем в четыре раза.

https://1prime.ru/20250801/kitay-860200444.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, сша, new york times