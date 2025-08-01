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В Ассоциации РМ и РЗМ прокомментировали санкции Киева против России

В Ассоциации РМ и РЗМ прокомментировали санкции Киева против России - 01.08.2025, ПРАЙМ

В Ассоциации РМ и РЗМ прокомментировали санкции Киева против России

Санкции Киева против российских предприятий, связанных с редкоземами, - это чисто политически шаг, поэтому введенные ограничения никак не скажутся на экспорте и | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T06:46+0300

2025-08-01T06:46+0300

2025-08-01T06:46+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Санкции Киева против российских предприятий, связанных с редкоземами, - это чисто политически шаг, поэтому введенные ограничения никак не скажутся на экспорте и контрактах РФ, заявил РИА Новости председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциации РМ и РЗМ) Руслан Димухамедов. На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о введении санкций против свыше 90 юридических лиц в России, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов. "Крупные игроки на рынке металлов и правительства смотрят на реальные объемы и значимость. А роль Украины в глобальной торговле РЗМ минимальна, поэтому ее шаг воспринимается как чисто политический и на деловые отношения других стран не повлияет", - прокомментировал санкции глава ассоциации. По словам Димухамедова, эти ограничения не повлияют на текущие логистические цепочки, объем экспорта России и возможные договоренности с другими странами в будущем, так как Украина не является ключевым звеном в глобальных схемах поставок РЗМ. "Наши предприятия не зависят от украинских партнеров или транзита через Украину, чтобы работать или поставлять продукцию в важные регионы – в Азию, страны БРИКС или на Ближний Восток ... Отрасль в России диверсифицирована и ориентирована на глобальные поставки, поэтому никаких реальных последствий для наших объемов продаж или состояния рынка не будет", - добавил он. Председатель ассоциации отметил, что сам список из 90 российских предприятий вызывает вопросы. "Это очень большое число именно для добывающих и перерабатывающих компаний РЗМ в России. Надо разбираться, что в него включили на самом деле – нет ли там компаний из других стран, включая, что было бы особенно показательно, китайские", - сказал он. Димухамедов подчеркнул, что у российских предприятий в этой сфере просто нет бизнеса с Украиной, который стоило бы терять. "По сути, вся эта история – не более чем политический самопиар Зеленского. У серьезных игроков мирового рынка редкоземельных металлов подобные инициативы Киева вызывают, в лучшем случае, недоумение и улыбки", - заключил он. По данным Роснедр, Россия обладает значительными ресурсами редких и редкоземельных металлов, способными обеспечить как текущие, так и перспективные потребности экономики страны. Балансовые запасы РЗМ достигают 28,5 миллиона тонн, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, промышленность, украина, киев, рф, владимир зеленский, владимир путин, роснедра