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В Ассоциации РМ и РЗМ прокомментировали санкции Киева против России
В Ассоциации РМ и РЗМ прокомментировали санкции Киева против России - 01.08.2025, ПРАЙМ
В Ассоциации РМ и РЗМ прокомментировали санкции Киева против России
Санкции Киева против российских предприятий, связанных с редкоземами, - это чисто политически шаг, поэтому введенные ограничения никак не скажутся на экспорте и | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T06:46+0300
2025-08-01T06:46+0300
2025-08-01T06:46+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Санкции Киева против российских предприятий, связанных с редкоземами, - это чисто политически шаг, поэтому введенные ограничения никак не скажутся на экспорте и контрактах РФ, заявил РИА Новости председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциации РМ и РЗМ) Руслан Димухамедов.
На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о введении санкций против свыше 90 юридических лиц в России, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов.
"Крупные игроки на рынке металлов и правительства смотрят на реальные объемы и значимость. А роль Украины в глобальной торговле РЗМ минимальна, поэтому ее шаг воспринимается как чисто политический и на деловые отношения других стран не повлияет", - прокомментировал санкции глава ассоциации.
По словам Димухамедова, эти ограничения не повлияют на текущие логистические цепочки, объем экспорта России и возможные договоренности с другими странами в будущем, так как Украина не является ключевым звеном в глобальных схемах поставок РЗМ.
"Наши предприятия не зависят от украинских партнеров или транзита через Украину, чтобы работать или поставлять продукцию в важные регионы – в Азию, страны БРИКС или на Ближний Восток ... Отрасль в России диверсифицирована и ориентирована на глобальные поставки, поэтому никаких реальных последствий для наших объемов продаж или состояния рынка не будет", - добавил он.
Председатель ассоциации отметил, что сам список из 90 российских предприятий вызывает вопросы. "Это очень большое число именно для добывающих и перерабатывающих компаний РЗМ в России. Надо разбираться, что в него включили на самом деле – нет ли там компаний из других стран, включая, что было бы особенно показательно, китайские", - сказал он.
Димухамедов подчеркнул, что у российских предприятий в этой сфере просто нет бизнеса с Украиной, который стоило бы терять. "По сути, вся эта история – не более чем политический самопиар Зеленского. У серьезных игроков мирового рынка редкоземельных металлов подобные инициативы Киева вызывают, в лучшем случае, недоумение и улыбки", - заключил он.
По данным Роснедр, Россия обладает значительными ресурсами редких и редкоземельных металлов, способными обеспечить как текущие, так и перспективные потребности экономики страны. Балансовые запасы РЗМ достигают 28,5 миллиона тонн, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс.
Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК.
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Экономика, РОССИЯ, Промышленность, УКРАИНА, Киев, РФ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Роснедра
В Ассоциации РМ и РЗМ прокомментировали санкции Киева против России
Глава Ассоциации РМ и РЗМ Димухамедов назвал санкции Киева политическим шагом
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Санкции Киева против российских предприятий, связанных с редкоземами, - это чисто политически шаг, поэтому введенные ограничения никак не скажутся на экспорте и контрактах РФ, заявил РИА Новости председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциации РМ и РЗМ) Руслан Димухамедов.
На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о введении санкций против свыше 90 юридических лиц в России, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов.
"Крупные игроки на рынке металлов и правительства смотрят на реальные объемы и значимость. А роль Украины в глобальной торговле РЗМ минимальна, поэтому ее шаг воспринимается как чисто политический и на деловые отношения других стран не повлияет", - прокомментировал санкции глава ассоциации.
По словам Димухамедова, эти ограничения не повлияют на текущие логистические цепочки, объем экспорта России и возможные договоренности с другими странами в будущем, так как Украина не является ключевым звеном в глобальных схемах поставок РЗМ.
"Наши предприятия не зависят от украинских партнеров или транзита через Украину, чтобы работать или поставлять продукцию в важные регионы – в Азию, страны БРИКС или на Ближний Восток ... Отрасль в России диверсифицирована и ориентирована на глобальные поставки, поэтому никаких реальных последствий для наших объемов продаж или состояния рынка не будет", - добавил он.
Председатель ассоциации отметил, что сам список из 90 российских предприятий вызывает вопросы. "Это очень большое число именно для добывающих и перерабатывающих компаний РЗМ в России. Надо разбираться, что в него включили на самом деле – нет ли там компаний из других стран, включая, что было бы особенно показательно, китайские", - сказал он.
Димухамедов подчеркнул, что у российских предприятий в этой сфере просто нет бизнеса с Украиной, который стоило бы терять. "По сути, вся эта история – не более чем политический самопиар Зеленского. У серьезных игроков мирового рынка редкоземельных металлов подобные инициативы Киева вызывают, в лучшем случае, недоумение и улыбки", - заключил он.
По данным Роснедр, Россия обладает значительными ресурсами редких и редкоземельных металлов, способными обеспечить как текущие, так и перспективные потребности экономики страны. Балансовые запасы РЗМ достигают 28,5 миллиона тонн, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс.
Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК.