https://1prime.ru/20250801/atr--860191899.html
Фондовые индексы АТР снижаются на неопределенности в политике США
Фондовые индексы АТР снижаются на неопределенности в политике США - 01.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР снижаются на неопределенности в политике США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются на неуверенности в дальнейшей внешнеторговой политике в США, свидетельствуют | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T08:27+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются на неуверенности в дальнейшей внешнеторговой политике в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,19%, до 3 566,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,02%, до 2 174,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,27%, до 24 707 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 3,49%, до 3 132,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,87%, до 8 666,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,48%, до 40 874,5 пункта. Инвесторы продолжают следить за ходом мирового торгового диалога. Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41% на товары, поставляемые в США из более чем 60 стран. Ранее телеканал CNN сообщил, что план пошлин, указ о которых подписал Трамп, вступит в силу не в пятницу, а на неделю позже. "Первое, что следует отметить, - это то, что мы не совсем уверены, окончательные ли эти ставки для этих стран, или они все еще подлежат переговорам. Когда речь идет о сдержанной реакции рынков, вероятно, это своего рода выжидательная позиция: действительно ли это реально? Будут ли проводиться дальнейшие переговоры?" - приводит агентство Рейтер заявление экономиста Westpac Иллианы Джейн (Illiana Jain). Участники рынка обратили внимание и на макростатистику. По данным S&P Global, индекс деловой активности в промышленности Австралии, по окончательной оценке, в июле поднялся до 51,3 пункта с 50,6 пункта в предшествовавшем месяце, при этом значение оказалось ниже предварительной оценки в 53,6 пункта. Одновременно с этим промышленное производство в Южной Корее сократилось в июле на 1,4% в месячном выражении, до 48 пунктов. Аналитики прогнозировали рост показателя на 2,1%, до 49,7 пункта. Также, согласно опубликованным в пятницу данным, экспорт из Южной Кореи в июле продемонстрировал рост на 5,9% в годовом выражении, при этом аналитики ожидали увеличения показателя только на 4,6%. В том числе импорт в страну увеличился на 0,7%, до 54,21 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что показатели импорта в июле поднимутся на 2%. Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, по окончательной оценке издания S&P Global, в июле снизился до 48,9 пункта с 50,1 пункта в июне. Предварительная оценка предполагала, что показатель сохранится на уровне июня. Кроме того, по данным статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, безработица в стране с учетом сезонных колебаний в июне осталась на уровне мая в 2,5%. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков. Число безработных в стране в июне составило 1,76 миллиона человек, что на 50 тысяч (на 2,8%) меньше значения годичной давности. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, по версии издания Caixin, сократился в июле до 49,5 пункта с 50,4 пункта в июне, прогноз составлял 50,2 пункта.
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рынок, торги, сша, южная корея, япония, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ЯПОНИЯ, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Фондовые индексы АТР снижаются на неопределенности в политике США
Биржи АТР снижаются на неуверенности в дальнейшей внешнеторговой политике США
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются на неуверенности в дальнейшей внешнеторговой политике в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,19%, до 3 566,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,02%, до 2 174,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,27%, до 24 707 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 3,49%, до 3 132,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,87%, до 8 666,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,48%, до 40 874,5 пункта.
Инвесторы продолжают следить за ходом мирового торгового диалога. Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41% на товары, поставляемые в США из более чем 60 стран. Ранее телеканал CNN сообщил, что план пошлин, указ о которых подписал Трамп, вступит в силу не в пятницу, а на неделю позже.
"Первое, что следует отметить, - это то, что мы не совсем уверены, окончательные ли эти ставки для этих стран, или они все еще подлежат переговорам. Когда речь идет о сдержанной реакции рынков, вероятно, это своего рода выжидательная позиция: действительно ли это реально? Будут ли проводиться дальнейшие переговоры?" - приводит агентство Рейтер заявление экономиста Westpac Иллианы Джейн (Illiana Jain).
Участники рынка обратили внимание и на макростатистику. По данным S&P Global, индекс деловой активности в промышленности Австралии, по окончательной оценке, в июле поднялся до 51,3 пункта с 50,6 пункта в предшествовавшем месяце, при этом значение оказалось ниже предварительной оценки в 53,6 пункта.
Одновременно с этим промышленное производство в Южной Корее сократилось в июле на 1,4% в месячном выражении, до 48 пунктов. Аналитики прогнозировали рост показателя на 2,1%, до 49,7 пункта.
Также, согласно опубликованным в пятницу данным, экспорт из Южной Кореи в июле продемонстрировал рост на 5,9% в годовом выражении, при этом аналитики ожидали увеличения показателя только на 4,6%. В том числе импорт в страну увеличился на 0,7%, до 54,21 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что показатели импорта в июле поднимутся на 2%.
Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, по окончательной оценке издания S&P Global, в июле снизился до 48,9 пункта с 50,1 пункта в июне. Предварительная оценка предполагала, что показатель сохранится на уровне июня.
Кроме того, по данным статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, безработица в стране с учетом сезонных колебаний в июне осталась на уровне мая в 2,5%. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков. Число безработных в стране в июне составило 1,76 миллиона человек, что на 50 тысяч (на 2,8%) меньше значения годичной давности.
Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, по версии издания Caixin, сократился в июле до 49,5 пункта с 50,4 пункта в июне, прогноз составлял 50,2 пункта.
Биржи АТР в основном снизились в четверг