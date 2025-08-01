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Фондовые индексы АТР снижаются на неопределенности в политике США

Фондовые индексы АТР снижаются на неопределенности в политике США - 01.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР снижаются на неопределенности в политике США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются на неуверенности в дальнейшей внешнеторговой политике в США, свидетельствуют | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T08:27+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются на неуверенности в дальнейшей внешнеторговой политике в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,19%, до 3 566,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,02%, до 2 174,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,27%, до 24 707 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 3,49%, до 3 132,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,87%, до 8 666,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,48%, до 40 874,5 пункта. Инвесторы продолжают следить за ходом мирового торгового диалога. Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41% на товары, поставляемые в США из более чем 60 стран. Ранее телеканал CNN сообщил, что план пошлин, указ о которых подписал Трамп, вступит в силу не в пятницу, а на неделю позже. "Первое, что следует отметить, - это то, что мы не совсем уверены, окончательные ли эти ставки для этих стран, или они все еще подлежат переговорам. Когда речь идет о сдержанной реакции рынков, вероятно, это своего рода выжидательная позиция: действительно ли это реально? Будут ли проводиться дальнейшие переговоры?" - приводит агентство Рейтер заявление экономиста Westpac Иллианы Джейн (Illiana Jain). Участники рынка обратили внимание и на макростатистику. По данным S&P Global, индекс деловой активности в промышленности Австралии, по окончательной оценке, в июле поднялся до 51,3 пункта с 50,6 пункта в предшествовавшем месяце, при этом значение оказалось ниже предварительной оценки в 53,6 пункта. Одновременно с этим промышленное производство в Южной Корее сократилось в июле на 1,4% в месячном выражении, до 48 пунктов. Аналитики прогнозировали рост показателя на 2,1%, до 49,7 пункта. Также, согласно опубликованным в пятницу данным, экспорт из Южной Кореи в июле продемонстрировал рост на 5,9% в годовом выражении, при этом аналитики ожидали увеличения показателя только на 4,6%. В том числе импорт в страну увеличился на 0,7%, до 54,21 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что показатели импорта в июле поднимутся на 2%. Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, по окончательной оценке издания S&P Global, в июле снизился до 48,9 пункта с 50,1 пункта в июне. Предварительная оценка предполагала, что показатель сохранится на уровне июня. Кроме того, по данным статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, безработица в стране с учетом сезонных колебаний в июне осталась на уровне мая в 2,5%. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков. Число безработных в стране в июне составило 1,76 миллиона человек, что на 50 тысяч (на 2,8%) меньше значения годичной давности. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, по версии издания Caixin, сократился в июле до 49,5 пункта с 50,4 пункта в июне, прогноз составлял 50,2 пункта.

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рынок, торги, сша, южная корея, япония, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi