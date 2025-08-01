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Минтранс оценил сроки начала рейсов авиакомпаний России в Саудовскую Аравию

Минтранс оценил сроки начала рейсов авиакомпаний России в Саудовскую Аравию - 01.08.2025, ПРАЙМ

Минтранс оценил сроки начала рейсов авиакомпаний России в Саудовскую Аравию

Минтранс РФ рассчитывает, что в октябре 2025 года состоится первый регулярный рейс российской авиакомпании в Саудовскую Аравию, этой компанией станет "Азимут" , | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T15:01+0300

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2025-08-01T15:19+0300

бизнес

россия

саудовская аравия

эр-рияд

азимут

аэропорт внуково

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Минтранс РФ рассчитывает, что в октябре 2025 года состоится первый регулярный рейс российской авиакомпании в Саудовскую Аравию, этой компанией станет "Азимут" , сообщил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин журналистам на открытии первого рейса между Россией и Саудовской Аравией. "Авиакомпания "Азимут" сейчас проходит у нас все процедуры подготовки, аккредитации… И мы также рассчитываем, что в октябре состоится первый полет нашего перевозчика в Саудовскую Аравию", - сообщил он в рамках мероприятия, посвященного открытию регулярного авиасообщения с Саудовской Аравией. Первый прямой регулярный рейс авиакомпании Flynas из Эр-Рияда приземлился ранее в пятницу в аэропорту "Внуково".

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саудовская аравия

эр-рияд

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бизнес, россия, саудовская аравия, эр-рияд, азимут, аэропорт внуково