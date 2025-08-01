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Минтранс оценил сроки начала рейсов авиакомпаний России в Саудовскую Аравию - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Минтранс оценил сроки начала рейсов авиакомпаний России в Саудовскую Аравию
Минтранс оценил сроки начала рейсов авиакомпаний России в Саудовскую Аравию - 01.08.2025, ПРАЙМ
Минтранс оценил сроки начала рейсов авиакомпаний России в Саудовскую Аравию
Минтранс РФ рассчитывает, что в октябре 2025 года состоится первый регулярный рейс российской авиакомпании в Саудовскую Аравию, этой компанией станет "Азимут" , | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T15:01+0300
2025-08-01T15:19+0300
бизнес
россия
саудовская аравия
эр-рияд
азимут
аэропорт внуково
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Минтранс РФ рассчитывает, что в октябре 2025 года состоится первый регулярный рейс российской авиакомпании в Саудовскую Аравию, этой компанией станет "Азимут" , сообщил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин журналистам на открытии первого рейса между Россией и Саудовской Аравией. "Авиакомпания "Азимут" сейчас проходит у нас все процедуры подготовки, аккредитации… И мы также рассчитываем, что в октябре состоится первый полет нашего перевозчика в Саудовскую Аравию", - сообщил он в рамках мероприятия, посвященного открытию регулярного авиасообщения с Саудовской Аравией. Первый прямой регулярный рейс авиакомпании Flynas из Эр-Рияда приземлился ранее в пятницу в аэропорту "Внуково".
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бизнес, россия, саудовская аравия, эр-рияд, азимут, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Эр-Рияд, Азимут, аэропорт Внуково
15:01 01.08.2025 (обновлено: 15:19 01.08.2025)
 
Минтранс оценил сроки начала рейсов авиакомпаний России в Саудовскую Аравию

Минтранс ждет начала регулярных рейсов авиакомпании РФ в Саудовскую Аравию в октябре

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Минтранс РФ рассчитывает, что в октябре 2025 года состоится первый регулярный рейс российской авиакомпании в Саудовскую Аравию, этой компанией станет "Азимут" , сообщил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин журналистам на открытии первого рейса между Россией и Саудовской Аравией.
"Авиакомпания "Азимут" сейчас проходит у нас все процедуры подготовки, аккредитации… И мы также рассчитываем, что в октябре состоится первый полет нашего перевозчика в Саудовскую Аравию", - сообщил он в рамках мероприятия, посвященного открытию регулярного авиасообщения с Саудовской Аравией.
Первый прямой регулярный рейс авиакомпании Flynas из Эр-Рияда приземлился ранее в пятницу в аэропорту "Внуково".
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БизнесРОССИЯСАУДОВСКАЯ АРАВИЯЭр-РиядАзимутаэропорт Внуково
 
 
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