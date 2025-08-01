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Продажи подержанных мотоциклов в России за полгода выросли на 4% - 01.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250801/avtostat-860214751.html
Продажи подержанных мотоциклов в России за полгода выросли на 4%
Продажи подержанных мотоциклов в России за полгода выросли на 4% - 01.08.2025, ПРАЙМ
Продажи подержанных мотоциклов в России за полгода выросли на 4%
Продажи подержанных мотоциклов в России по итогам первого полугодия 2025 года составили 65,9 тысячи штук, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T14:19+0300
2025-08-01T14:19+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Продажи подержанных мотоциклов в России по итогам первого полугодия 2025 года составили 65,9 тысячи штук, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "По итогам шести месяцев 2025 года в России было куплено 65,9 тысячи подержанных мотоциклов. Это на 4% больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении. Самой популярной маркой на рынке мотоциклов с пробегом в мае стала японская Honda, продажи которой в первом полугодии составили 13,2 тысячи единиц. На втором и третьем местах находятся Yamaha и Suzuki (9,9 и 5,8 тысячи штук соответственно). Пятерку лидеров замыкают Kawasaki (5,7 тысячи штук) и BMW (5,5 тысячи штук). "В модельном рейтинге лидирует Honda CBR c результатом в 2,8 тысячи купленных экземпляров. В Топ-5 здесь также попали Honda CB (2,2 тысячи штук), Suzuki GSX (1,3 тысячи штук), Yamaha YZF и Yamaha XVS (по 1,2 тысячи штук)", - отметили в "Автостате".
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бизнес, россия, honda, suzuki, bmw, bmw x5
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Honda, Suzuki, BMW, BMW X5
14:19 01.08.2025
 
Продажи подержанных мотоциклов в России за полгода выросли на 4%

"Автостат": продажи подержанных мотоциклов в России за полгода выросли на 4%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМотоцикл Jawa 350
Мотоцикл Jawa 350 - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Продажи подержанных мотоциклов в России по итогам первого полугодия 2025 года составили 65,9 тысячи штук, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"По итогам шести месяцев 2025 года в России было куплено 65,9 тысячи подержанных мотоциклов. Это на 4% больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении.
Самой популярной маркой на рынке мотоциклов с пробегом в мае стала японская Honda, продажи которой в первом полугодии составили 13,2 тысячи единиц. На втором и третьем местах находятся Yamaha и Suzuki (9,9 и 5,8 тысячи штук соответственно). Пятерку лидеров замыкают Kawasaki (5,7 тысячи штук) и BMW (5,5 тысячи штук).
"В модельном рейтинге лидирует Honda CBR c результатом в 2,8 тысячи купленных экземпляров. В Топ-5 здесь также попали Honda CB (2,2 тысячи штук), Suzuki GSX (1,3 тысячи штук), Yamaha YZF и Yamaha XVS (по 1,2 тысячи штук)", - отметили в "Автостате".
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