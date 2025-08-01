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НАСА готово продлить перекрестные полеты на МКС, заявил глава "Роскосмоса"
НАСА готово продлить перекрестные полеты на МКС, заявил глава "Роскосмоса" - 01.08.2025, ПРАЙМ
НАСА готово продлить перекрестные полеты на МКС, заявил глава "Роскосмоса"
И.о. главы НАСА Шон Даффи "подтвердил желание и готовность" продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС между российским и американским космическими... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T08:14+0300
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МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида, США), 1 авг - ПРАЙМ. И.о. главы НАСА Шон Даффи "подтвердил желание и готовность" продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС между российским и американским космическими ведомствами, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, отвечая на вопрос РИА Новости. "Подписание соглашения - это юридическое действие, но важно было принципиально об этом договориться. И мы рады, что новый руководитель НАСА, который является также министром транспорта Америки, подтвердил желание и готовность продлить это соглашение", - сказал Баканов, отвечая на вопрос агентства о том, когда будет продлено соглашение о перекрестных полетах на МКС на период после 2026 года. Изначально соглашение было подписано "Роскосмосом" и НАСА в июле 2022 года. Программа обеспечивает надежную работу станции за счет гарантированного присутствия на борту МКС как минимум одного российского космонавта и американского астронавта даже в случае нештатных ситуаций.
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бизнес, технологии, дмитрий баканов, наса, мкс, роскосмос
Бизнес, Технологии, Дмитрий Баканов, НАСА, МКС, Роскосмос
НАСА готово продлить перекрестные полеты на МКС, заявил глава "Роскосмоса"
Глава "Роскосмоса" Баканов: НАСА готово продлить перекрестные полеты на МКС
МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида, США), 1 авг - ПРАЙМ. И.о. главы НАСА Шон Даффи "подтвердил желание и готовность" продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС между российским и американским космическими ведомствами, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Подписание соглашения - это юридическое действие, но важно было принципиально об этом договориться. И мы рады, что новый руководитель НАСА, который является также министром транспорта Америки, подтвердил желание и готовность продлить это соглашение", - сказал Баканов, отвечая на вопрос агентства о том, когда будет продлено соглашение о перекрестных полетах на МКС на период после 2026 года.
Изначально соглашение было подписано "Роскосмосом" и НАСА в июле 2022 года. Программа обеспечивает надежную работу станции за счет гарантированного присутствия на борту МКС как минимум одного российского космонавта и американского астронавта даже в случае нештатных ситуаций.
Глава "Роскосмоса" сообщил о теме предстоящих переговоров с и.о. главы НАСА