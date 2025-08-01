https://1prime.ru/20250801/bakanov-860190964.html

НАСА готово продлить перекрестные полеты на МКС, заявил глава "Роскосмоса"

НАСА готово продлить перекрестные полеты на МКС, заявил глава "Роскосмоса" - 01.08.2025, ПРАЙМ

НАСА готово продлить перекрестные полеты на МКС, заявил глава "Роскосмоса"

И.о. главы НАСА Шон Даффи "подтвердил желание и готовность" продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС между российским и американским космическими... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T08:14+0300

2025-08-01T08:14+0300

2025-08-01T08:14+0300

бизнес

технологии

дмитрий баканов

наса

мкс

роскосмос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860190828_0:54:4011:2310_1920x0_80_0_0_ab3d718e678a128b2a30092a77f96292.jpg

МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида, США), 1 авг - ПРАЙМ. И.о. главы НАСА Шон Даффи "подтвердил желание и готовность" продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС между российским и американским космическими ведомствами, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, отвечая на вопрос РИА Новости. "Подписание соглашения - это юридическое действие, но важно было принципиально об этом договориться. И мы рады, что новый руководитель НАСА, который является также министром транспорта Америки, подтвердил желание и готовность продлить это соглашение", - сказал Баканов, отвечая на вопрос агентства о том, когда будет продлено соглашение о перекрестных полетах на МКС на период после 2026 года. Изначально соглашение было подписано "Роскосмосом" и НАСА в июле 2022 года. Программа обеспечивает надежную работу станции за счет гарантированного присутствия на борту МКС как минимум одного российского космонавта и американского астронавта даже в случае нештатных ситуаций.

https://1prime.ru/20250730/bakanov-860137410.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, дмитрий баканов, наса, мкс, роскосмос